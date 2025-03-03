Премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Настоящая боль» получил американский актер Киран Калкин. Российский актер Юра Борисов, который претендовал на награду за роль в фильме «Анора», остался без премии.

Кроме Калкина и Борисова, на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плата претендовали Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), а также Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).

Калина ранее также оставил Борисова без «Золотого глобуса», премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства BAFTA и премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards).

32-летний Юра Борисов стал первым российским актером, вошедшей в шорт-лист премии «Оскар». Кинолента «Анора», в которой он снялся, входила в шесть номинаций, среди которых «Лучший фильм» и «Лучший сценарий». За роль в этой картине Борисов получил пять наград.

«Анора» Шона Бейкера рассказывает о любви стриптизерши из Бруклина и сына российского олигарха Вани. Главные роли в фильме сыграли Майки Мэдисон и Марк Эйдельштейн. Юра Борисов сыграл в фильме Игоря — одного из помощников «няньки» главного героя.