Администрация Тюмени не согласовала пикет ветеранов военной операции на Украине, которые хотели привлечь внимание к ситуации вокруг ареста домов, подаренных им местным предпринимателем. Об этом сообщил 72.ru представитель инициативной группы Вячеслав Дьяченко, на имя которого пришел ответ от городского комитета межнациональных отношений.

Пикет численностью до 50 человек планировалось провести 29 сентября на Центральной площади Тюмени. Поводом для акции протеста стал арест домов в поселке Перевалово, принадлежащих в том числе семьям бойцов СВО и многодетным. Жилье арестовано в рамках судебного иска местных властей, которые указали, что в поселке не предусмотрены участки для транспортной инфраструктуры.

В заявке на проведение пикета действия чиновников администрации, инициировавших арест домов, названы «антигосударственными и антинародными».

«Мы приехали домой, но и тут война. Ну как такое возможно? Это доступное жилье, которого сейчас люди лишились, среди них вдовы с детьми», — заявил Вячеслав Дьяченко изданию «Наш город».

Власти Тюмени мотивировали отказ в проведении пикета тем, что в заявке не хватает подписей «лиц, уполномоченных организатором публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по его организации и проведению».

По словам Дьяченко, инициативная группа собирается подать новое заявление и лично встретиться с губернатором Тюменской области Александром Моором.

«Война районного масштаба»

Тюменский предприниматель Станислав Борисов подарил участникам военной операции на Украине 21 дом в поселке Перевалово. По словам Дьяченко, бизнесмен сразу предупредил их, что в домах нет электричества. Жильцы сочли вопрос решаемым, но «все оказалось не так просто», сказал он «Нашему городу».

В разговоре с URA.RU Борисов рассказал, что «сотнями строил» в Перевалово дома как физическое лицо и продавал их по 3 млн рублей вместе с участками земли и коммуникациями. В отсутствии электричества предприниматель обвинил администрацию, которая согласовала строительство, и сетевые организации, в частности главу компании «Дорстрой» Игоря Гаврищука.

По словам Борисова, Гаврищук пообещал подключить дома к нужной мощности и частично это сделал, но затем, «по сути, сбежал из Перевалово, перед этим оформив землю под трансформаторами на себя». Компания «Россети», как утверждает застройщик, потребовала за подключение электричества по 38-40 млн рублей за дом.

«Продавая дома, не подключенные к электричеству, я законов не нарушил. Любой человек вправе продать имущество, не запрещенное к обороту. Главное информировать покупателя о том, что он покупает. В договоре я указывал, что дома в момент продажи не подключены», — объяснил бизнесмен.

В июне в отношении Борисова возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Предприниматель в ответ сам обратился в Следственный комитет с требованием проверить на предмет мошенничества, заведомо ложные показания и самоуправство действия покупателей, которые на него пожаловались.

Ветеранов СВО, которые получили дома от Борисова в дар, вызвали в Следственный комитет для дачи показаний.

«Сказали дать объяснение, кем мы приходимся Борисову, имел ли он корыстную цель, являемся ли мы родственниками ему. <…> Борисов построил дома, ему дали разрешение на строительство. Он же не просто в чистое поле вышел. <…> Подарил дома — на него заводят дело. Это все внутриполитическая война районного масштаба», ― заявил 72.ru представитель инициативной группы Вячеслав Дьяченко.

В июле ветераны военной операции записали видеообращение к председателю СК Александру Бастрыкину. Они заявили, что «речь идет о банальном нарушении со стороны энергетиков», а Борисова назвали «честным человеком и патриотом», которого тюменские следственные органы преследуют под «совершенно надуманным предлогом». Бастрыкин после этого поручил главе тюменского СУ СК Александру Кублякову представить доклад о расследовании дела в отношении предпринимателя.

Реакция энергетиков и властей

В компании «Россети Тюмень» Борисова назвали «псевдозастройщиком», отметив, что два года предупреждали о «риске снижения качества жизни населения» и «реальных угрозах здоровью и жизни людей» в результате действий бизнесмена.

«Самостоятельно созданные застройщиком элементы энергохозяйства нарушают нормы законодательства <…>. Допущенные при строительстве нарушения делают невозможной эксплуатацию оборудования — постановка под напряжение создаст высокие риски для жизни и здоровья населения», — заявили в компании.

По словам энергетиков, при межевании участков Борисов не предусмотрел места для «инженерных коридоров», поэтому создать технически грамотную и безопасную инфраструктуру в поселке невозможно.

Позже в компании сообщили, что Борисов подписал один из трех договоров о комплексном технологическом присоединении коттеджного поселка. Это дает «Россетям» возможность начать реконструкцию высоковольтной подстанции «Перевалово» и строительство двух ЛЭП напряжением 10 кВ. Срок работ по договору составляет два года.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в середине августа пообещал, что дома в Перевалово, включая жилье участников СВО, подключат к электричеству к 1 ноября. В создавшейся ситуации он обвинил Борисова, который не учел количество строящихся домов и будущую нагрузку.

Сейчас на дома в Перевалово наложен арест по судебному иску администрации Тюменского района. Власти требуют запретить продажу и отчуждение участков в Перевалово, а также предусмотреть там места для транспортной инфраструктуры — дорог, светофоров и остановок. Отсутствие этих объектов «с учетом невозможности их обустройства в будущем» не позволит владельцам домов полноценно там жить, считают в администрации.