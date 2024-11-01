Пресс-служба Белого дома изменила официальную стенограмму видеозвонка, в котором президент США Джо Байден назвал сторонников кандидата в президенты Дональда Трампа «мусором» (garbage). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в правительстве и электронное письмо, с которым ознакомилось агентство.

Ремарка Байдена была сделана после того, как ранее на митинге Трампа в Нью-Йорке комик Тони Хинчклифф назвал Пуэрто-Рико «плавучим островом мусора». Associated Press отмечает, что эти слова сочли расистскими: их раскритиковали как демократы, так и сами республиканцы, заявив, что «шутка не отражает взглядов Трампа».

Пуэрто-Рико в Карибском море с в основном испаноговорящим населением имеет статус неинкорпорированной территории США, не являясь ни суверенным государством, ни американским штатом. В этом качестве пуэрториканцы пользуются «основными правами» граждан США, но при этом лишены некоторых других, например, не могут голосовать на американских президентских выборах. Однако в разных штатах есть пуэрториканские общины с правом голоса, и за них сейчас также происходит борьба кандидатов.

Позднее во время видеосвязи с латиноамериканскими сторонниками демократов Байден заявил: «Единственный мусор, который я вижу, — это его сторонники. То, как он демонизирует латиноамериканцев, это бессовестно и не по-американски», цитирует AP. По данным агентства, эту фразу официально зафиксировали стенографисты Белого дома.

Однако в опубликованном варианте стенограммы в цитату добавили один апостроф, но это изменило смысл сказанного. Получилось, будто Байден сказал: «Единственный мусор, который я вижу, — это мусор от его сторонника», — тем самым критикуя исключительно шутку Хинчклиффа, а не половину американцев, поддерживающих Трампа, отмечается в статье.

Телеканал CBS News, со своей стороны, сообщает, что по видеозаписи этого момента речи Байдена кажется, что президент говорил именно про сторонников Трампа, во множественном числе.

Согласно внутреннему письму главы отдела стенографистов Белого дома, с которым ознакомились журналисты AP и подлинность которого подтвердили два чиновника, транскрипцию изменили после того, как у пресс-службы прошло «совещание с президентом». Автор письма расценил действия пресс-службы как «нарушение протокола».

«Пресс-служба может принять решение не публиковать стенограмму, но не может самовольно ее редактировать. Теперь наша [оригинальная] стенограмма, хранящаяся в том числе в Национальном архиве, отличается от версии, выпущенной для общественности», — приводит агентство цитату из письма.

Сам Байден уверяет в соцсети X, что произнесенное им слово «мусор» относилось к «риторике ненависти в адрес Пуэрто-Рико, выплеснутой сторонником Трампа».

Тем временем Трамп воспользовался «мусорной оплошностью», как называет это американская пресса, и пообщался с журналистами в штате Висконсин из кабины мусоровоза.