Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по громкому делу о покушении на убийство 15-летней давности. Бизнесмен Ильхам Алиев, получивший в прессе прозвище «арбузный король», приговорен к 19,5 годам лишения свободы. Второй фигурант — Фуад Абдулов — получил 9 лет колонии строгого режима, сообщают в объединенной пресс-службе судов города.

Алиев заработал медийное прозвище «арбузный король», когда его компания «Лакомка» в 2013 году фактически монополизировала сезонную торговлю фруктами в Петербурге — под его контролем находилось около 50% всех уличных точек по продаже арбузов и других фруктов.

Суд установил, что Алиев организовал покушение на предпринимателя Хасина Нуруллаева, который являлся его бизнес-конкурентом. По версии следствия, непосредственным исполнителем преступления выступил Фуад Абдулов. В июле 2010 года он с сообщниками отследил жертву возле одного из петербургских ресторанов и совершил нападение с использованием бейсбольных бит. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший выжил.

Как сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета, Алиеву инкриминировали организацию покушения на убийство из корыстных побуждений (ч.ч. 4,5 ст.33, ч.3 ст.30 и п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ), тогда как Абдулову — покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч.3 ст.30 и п. «ж,з» ч.2 ст.105 УК РФ).

Согласно следствию, Абдулов выполнял функции водителя, получив за это 100 тысяч рублей за доставку и эвакуацию двух нападавших. Оба фигуранта свою вину отрицают.

Судебное разбирательство проходило с участием коллегии присяжных заседателей. Изучив доказательства по делу, присяжные пришли к выводу о виновности обоих подсудимых в инкриминируемых деяниях 2010 года, однако посчитали возможным проявить к ним снисхождение.

Помимо основного эпизода, следствие выдвинуло против Алиева обвинение в организации убийства по найму (ч. 3 ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Как утверждало обвинение, мотивом послужило намерение партнера Алиева прекратить совместный бизнес и начать собственное дело. Заказное убийство якобы обошлось Алиеву в $75 тыс. и было совершено 17 октября 2006 года. Тем не менее, коллегия присяжных не усмотрела доказательств вины подсудимого, что привело к полному оправданию Алиева с правом на реабилитацию.

В результате расследование уголовного дела об убийстве бизнесмена в 2006 году направлено на дополнительное следствие руководителю Следственного комитета по Санкт-Петербургу для установления лица, причастного к преступлению.

Ранее Алиев уже подвергался уголовному преследованию. Так, в июле 2016 года Всеволожский городской суд вынес ему приговор по делу об убийстве предпринимателя Саркиса Петикяна и покушении на убийство Леонида Колесникова в 2013 году. Сам Алиев получил 10 лет лишения свободы, а пятеро его соучастников — сроки от 10 до 14 лет заключения.

Кроме того, 30 июня 2025 года Алиеву было предъявлено дополнительное обвинение в совершении убийства криминального авторитета на территории Выборгского района в 2011 году. Расследование дела продолжается.