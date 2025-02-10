С начала нового сезона проката электросамокатов в Москве вступят в силу новые правила их аренды, сообщает в телеграм-канале департамент транспорта столицы. Для аренды электросамокатов понадобится авторизация с Mos ID.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, с 2025 года будут усилены меры, направленные на обеспечение безопасности жителей города.

«Вопрос повышения безопасности поездок находятся на особом контроле Мэра Москвы Сергея Собянина. Чтобы не допускать в сервис проката детей и подростков и быстрее выявлять тех, кто грубо нарушает ПДД, мы ввели верификацию пользователей», — заявил он.

Чтобы воспользоваться арендой электросамоката в столице в новом сезона, необходимо будет подтвердить свою личность с помощью системы регистрации и аутентификации Mos ID через заполненную учетную запись на портале mos.ru.

«Проверка позволит заблаговременно выявлять такие аккаунты и блокировать им доступ к аренде, не дожидаясь ДТП», — отметил Ликсутов.

В департаменте напомнили, что этот вид транспорта доступен для проката только с 18 лет, а нарушителям грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.

«По статистике прошлых сезонов именно детская аварийность является большей опасностью», — отмечается в карточках дептранса.

Верификация личности также облегчит правоохранительным органам процесс привлечения к ответственности нарушителей правил дорожного движения.

Для того, чтобы успешно пройти процесс верификации на mos.ru пользователю будет необходимо указать в учетной записи свой СНИЛС в разделе «Личные документы». Он также должен будет привязать к аккаунту подтвержденную учетную запись с «Госуслуг», Сбер ID, Т-банка или Альфа ID.

Лица, желающие повысить уровень заполненности своей учетной записи в режиме офлайн могут обратиться с этой целью в любой из столичных центров «Мои документы», где надо будет предъявить свой паспорт и заполнить соответствующее заявление, указав личный СНИЛС.

Срок проверки данных, указанных пользователем, обычно занимает не более суток, сообщается на mos.ru. Проверить уровень заполненности своей учетной записи можно проверить в разделе «Профиль» личного кабинета на портале.

Жители других городов и стран также могут зарегистрироваться на mos.ru при наличии номера телефона российского оператора мобильной связи.

«Остается, однако, нерешенной проблема полной безнаказанности и анонимности любых личных СИМ, которые завозятся в Россию сотнями тысяч штук. Правда, по последним данным, продажи личных самокатов снижаются: или рынок близок к насыщению, или надоело людям ремонтировать китайские чудеса техники, или проще взять прокатный, а не таскать по городу целый день личный самокат», — отметили в Национальном автомобильном союзе.

С начала сезона для всех пользователей будет действовать тестовый период, в ходе которого можно будет совершить 5 поездок на электросамокате. Если по истечении этого лимита пользователь не пройдет процесс верификации, ему будет ограничена возможность аренды этого средства передвижения до момента подтверждения личности.