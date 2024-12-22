Экс-гендиректор ЗАО «Главзарубежстрой» Вадим Ледовский арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Агентство уточняет, что, кроме Ледовского, был арестован еще один фигурант дела. Его имя не приводится.

Среди заказчиков «Главзарубежстроя» были МИД России, ФГУП «Госзагрансобственность» управделами президента России, Минкульт, Минэкономразвития и так далее. В 2019 году по указу президента России Ледовскому было присвоено звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».

В 2019-2020 годах «Главзарубежстрой» по заказу Минкульта реконструировал монумент «Родина-мать», на это было выделено 668 млн рублей. Издание V1.ru отмечало, что во время реставрации памятник культуры покрылся пятнами.

Представители «Главзарубежстроя» заявляли, что это временное явление, но дефекты никуда не делись и в 2021 Минкульт подал в суд на компанию, потребовав взыскать 67,5 млн рублей неотработанного аванса, неустойки и убытков. Та подала встречный иск, в котором просил суд взыскать с Минкульта 87,2 млн рублей неустойки и долга.

Пока шел суд, «Главзарубежстрой» летом 2021 года по решению ФАС был внесен в реестр недобросовестных поставщиков, а в ноябре 2022 года был признан банкротом.

В итоге сумма взыскания сократилась до 74,3 млн рублей. Позднее Минкульт подал еще один иск, потребовав добавить в него требования кредиторов «Главзарубежстроя» в размере 40,8 млн рублей, но суд отказал из-за «виновного бездействия государственного заказчика», то есть возложив вину на сам Минкульт.