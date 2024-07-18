Замоскворецкий суд Москвы арестовал экс-депутата Госдумы и бывшего члена высшего совета ЛДПР Сергея Абельцева по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК), следует из карточки в базе суда.

О том, что Абельцева задержали сотрудники правоохранительных органов, 18 июля сообщили РБК и РИА Новости со ссылкой на источники. По данным телеграм-канала Mash, задержание 63-летнего политика прошло возле отеля «Националь» в Москве.

По данным источника РИА Новости, Абельцев подозревается в мошенничестве на 10 млн рублей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Другие детали дела пока не сообщаются.

На просьбу прокомментировать арест Абельцева заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар сообщила «Ведомостям», что экс-депутат уже длительное время не имеет отношения к партии. «За его судьбой не следим», — сказала она.

Чем известен Сергей Абельцев

Сергей Абельцев родился 6 мая 1961 года в Люберцах. Он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР.

В 1991 году Абельцев стал помощником основателя и тогдашнего лидера ЛДПСС (позже — ЛДПР) Владимира Жириновского. Входил в состав Высшего совета партии. Был депутатом Госдумы четырех созывов — 1-го, 2-го, 4-го и 5-го. С 2011 года был помощником руководителя фракции ЛДПР в нижней палате парламента. Он занимал этот пост до апреля 2022 года, когда умер Жириновский.

Абельцев известен своими резонансными заявлениями и публичными обвинениями в свой адрес. Так, в марте 2006 года при обсуждении птичьего гриппа на пленарном заседании Госдумы он предложил уничтожать всех летящих в Россию перелетных птиц силами ПВО. «Настало время стрелять из пушек по воробьям», — сказал тогда депутат.

В 2007 году суд приговорил помощника Абельцева Сергея Белозера к семи годам колонии по обвинению в вымогательстве $600 тыс. у председателя правления Эпин-банка Натальи Кремлевой. По данным СМИ, Белозер писал тогдашнему генпрокурору Юрию Чайке письма, в которых утверждал, что действовал якобы по указанию Абельцева. Сам депутат сказал, что помощник оговаривает его и потребовал от администрации СИЗО введения цензуры в СМИ.

В 2008 году правозащитник Лев Пономарев* обвинил Абельцева в организации нападения на него и другую правозащитницу Людмилу Алексееву. Тогда во время пресс-конференции их забросали яйцами. Пономарев* утверждал, что депутат находился в зале и координировал действия нападавших.

После инцидента с нападением на правозащитников публицист Виктор Шендерович* назвал Абельцева «животным йеху». Депутат подал на него в суд, однако лингвистическая экспертиза не нашла признаков оскорбления в словах писателя.

Как писал Mash, в феврале 2019 года Абельцев пришел в офис бизнесмена Михаилу Мельникову и потребовал расторгнуть заключенный ранее договор на оформление документов для своего совхоза. По данным телеграм-канала, экс-депутат вымогал у предпринимателя 50 млн рублей и угрожал расправой. Инцидентом занялась полиция, говорится в публикации.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов