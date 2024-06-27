Forbes опубликовал рейтинг 50 богатейших россиян по дивидендному доходу за 2023 год. В него попал 21 новый участник, в том числе бывший совладелец лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексей Тайчер, арестованный 20 июня по делу о мошенничестве.

По оценке издания, его дивидендный доход в 2023 году равнялся 51,5 млрд рублей. Холдинг «Трансфин-М» выплатил почти 49 млрд рублей дивидендов своей материнской компании «ТФМ-Гарант», которая направила на погашение долгов практически все средства. В начале 2024 года Тайчер продал «ТФМ-Гарант», отмечает Forbes.

«Трансфин-М» — одна из крупнейших лизинговых компаний в России, которая специализируется на лизинге в сегменте железнодорожного транспорта, автомобильной и специализированной техники, промышленного оборудования, воздушных и водных судов, а также коммерческой недвижимости. Также «Трансфин-М» оперирует вагонами на базе дочерних предприятий. Сейчас в холдинг, помимо лизинговой компании, входит железнодорожный оператор «Атлант» и «ТФМ-Спецтехника», которая занимается горными работами. Тайчер приобрел холдинг «Трансфин-М» в 2019 году у негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние». Изначально ФАС блокировала сделку — для получения одобрения антимонопольной службы ему пришлось уйти в отставку с поста советника главы РЖД. В феврале 2024 года Тайчер продал компанию. 70% акций получил закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Инвестсервис», остальные 30% — ЗПИФ «Талер». Источник «Коммерсанта» отмечал, что компания была продана по рыночной стоимости. Сам предприниматель, как утверждал собеседник издания, после выхода из бизнеса планировал инвестировать в проекты в сфере логистики и финансовых технологий.

Задержание бизнесмена

О задержании Алексея Тайчера стало известно вечером 18 июня. Первым об этом сообщил руководитель исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов.

«Алексей Тайчер задержан в аэропорту по прилете в Россию. Оперативниками ФСБ», — написал он в своем телеграм-канале.

Позднее эту информацию подтвердили источники «Интерфакса» и РБК.

Один из собеседников РБК утверждал, что Тайчера задержали утром 18 июня, параллельно шли обыски в компании «СГ-Транс». Как позже рассказал адвокат предпринимателя Дмитрий Денисенко, задержание произошло вечером 17 июня в аэропорту Внуково, куда бизнесмен прилетел из Турции.

По словам правозащитника, у Тайчера забрали телефон и не дали позвонить адвокату. В этот же вечер в московской квартире экс-владельца «Трансфин-М» провели обыск, где защита также не присутствовала, отметил Денисенко.

Причиной задержания Тайчера стало обвинение в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4. ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, предприниматель вместе с еще одним фигурантом дела заключил четыре фиктивных договора займа между ПАО «Трансфин-М» и ООО «Рейлстрим» на общую сумму 937,5 млн рублей. Изначально они не планировали возвращать денежные средства, которыми впоследствии «распорядились по своему усмотрению».

В результате преступных действий обвиняемых компании «ТрансФин-М» причинен значительный ущерб, отмечает следствие. По данным «Коммерсанта» («Ъ»), речь идет о более чем 700 млн рублей.

«Преступление связано с обманом, фигуранты не намеревались выполнять условия договора займа, а похищенные деньги могли быть перечислены на офшорные счета Тайчера, в том числе в Республику Кипр», — цитирует «Ъ» слова представителя полиции.

20 июня Тверской районный суд Москвы арестовал Тайчера до 14 августа. Защита просила отправить его под домашний арест или отпустить под личное поручительство. Адвокат отмечал, что история с займами должна рассматриваться арбитражным судом.

Кроме того, по словам юриста, якобы похищенные деньги на самом деле были потрачены компанией-заемщиком на погашение других финансовых обязательств, что не противоречило условиям займов, поскольку они не являлись целевыми.

Однако суд удовлетворил ходатайство следствия. Оно настаивало на том, что, находясь на свободе, Тайчер может скрыться, оказать давление на свидетелей или вступить в сговор с фигурантами дела, которые пока не установлены, указывает «Коммерсантъ». В числе прочего, сторона обвинения утверждала, что у бизнесмена есть недвижимость в Израиле и Великобритании. Сам Тайчер эту информацию не подтвердил.

Кто еще попал в рейтинг Forbes

Помимо Тайчера, в топ-10 рейтинга Forbes попали:

— акционер «Лукойла» Вагит Алекперов (в 2023 году его дивидендный доход увеличился на 21,7 млрд рублей и составил порядка 177,4 млрд);

— председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон (105 млрд);

— председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко (84,6 млрд);

— основатель и основной акционер USM Алишер Усманов (79,9 млрд);

По данным Forbes, Усманов занял четвертое место в рейтинге благодаря дивидендам от металлургического холдинга «Металлоинвест» и телекоммуникационного оператора «Мегафон».

— основатель ПАО «Фармстандарт» Виктор Харитонин (77,6 млрд).

На шестом месте расположился акционер «Лукойла» Леонид Федун (57,1 млрд). Издание отмечает, что в рейтинге оказались и его дети — сын Антон и дочь Екатерина (47-е и 48-е места, по 7,5 млрд рублей).

Восьмое место занимает депутат Госдумы Андрей Скоч (48,9 млрд), девятое — вице-президент Российского союза химиков Андрей Гурьев (45,8 млрд), а замыкает десятку генеральный директор «Фортиана» Владислав Свиблов (36,2 млрд).