Арестованный по делу об убийстве 12-летней давности актер Сергей Базанов, исполнивший в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» роль Демида — одного из членов группировки «Универсам» — осенью 2024 года подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону проведения военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Кроме Базанова контракт с военным ведомством подписали еще трое фигурантов дела — Григорий Галустов, Евгений Николаев и еще один мужчина, имя которого не называется.

Следствие утверждает, что Базанов входил в состав банды, которая в 2011 году совершила нападение на московского бизнесмена Александра Дзабиева — злоумышленники выстрелили жертве в голову, украли у него сумку с $900 тыc. и скрылись с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали, но в итоге он скончался.

В 2023 году Базанова арестовали по обвинению в убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Санкция по этой статье влечет наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Позднее ему вменили еще одну статью — разбой (ч. 4 ст. 162 УК РФ). В СК отмечают, что вина актера и одного из его соучастников подтверждена целым рядом доказательств: от свидетельских показаний до судебных экспертиз.

Сам Базанов признался лишь в разбое, отвергнув предъявленное ему обвинение в убийстве в составе организованной группы.

«К совершению убийства у меня нет ни умысла, ни сговора, ни действий, ни оружия, ничего нет с моей стороны, чтобы мне вменять эту статью», — говорил он в суде.

При этом один из участников преступной группы в своих признательных показаниях указал на Базанова как на организатора убийства бизнесмена.

В июне 2024 года актер заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Однако, на одном из заседаний он заявил, что сожалеет об этом поступке.

«Я пошел на сделку со следствием, пошел на сделку с государством, доверился ему, а мне добавили еще одну статью, и теперь мне грозит расторжение этого соглашения и мне грозит вплоть до пожизненного лишения свободы», — отмечал он.

В декабре 2013 года Базанов уже был приговорен к трем годам колонии общего режима за незаконное хранение огнестрельного оружия и нападение на сотрудника правоохранительных органов. Признав вину и раскаявшись, он воспользовался особым порядком судопроизводства, в результате чего Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.