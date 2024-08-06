Суд заключил под стражу девятерых фигурантов дела о массовой драке в Феодосии, в результате которой пострадал чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали. Об этом 6 августа сообщает управление Следственного комитета (СК) по Крыму.

Всем фигурантам дела предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК). Они будут находиться под арестом до 29 сентября.

В отношении двоих обвиняемых суд пересмотрел ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста, также отправив их в СИЗО.

Изначально дело об избиении 23-летнего Дмитрия Двали было заведено по статье УК о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). По поручению председателя СК Александра Бастрыкина его переквалифицировали на более тяжкий состав преступления. Дело находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

По данным СК, обвиняемые — граждане России в возрасте от 21 до 31 года. Трое из них работали охранниками в местном клубе, остальные были разнорабочими.

Массовая драка на набережной Феодосии произошла 28 июля. Спортсмен рассказал, что вместе с другом решил заступиться за молодого человека, которого избивали несколько человек. В результате группа мужчин избила самого Двали. Боксер получил тяжелую травму глаза, а его 43-летнему другу сломали руку.