Президент Аргентины Хавьер Милей распорядился рассекретить документы о нацистах, сбежавших в страну из Германии после окончания Второй мировой войны. Об этом в интервью телеканалу DNews сообщил глава кабинета министров Аргентины Гильермо Франкос. Его слова приводит газета El Comercio.

«Милей приказал обнародовать всю информацию, имеющуюся в любом государственном ведомстве. Самые важные документы, вероятно, находятся в Минобороны. Нет никаких оснований скрывать эти данные», — сказал он.

По словам Франкоса, Милей принял это решение после встречи с американским сенатором Стивом Дейнсом, который также настаивал на обнародовании секретных документов.

«До сих пор существуют неопубликованные документы о банковских и финансовых операциях нацистов», — добавил Франкос.

Как писала газета The Times of Israel, в конце февраля 2025 года Милей пообещал сотрудникам правозащитного проекта Центра Симона Визентеля, который занимается изучением Холокоста, предоставить доступ к документам, касающимся финансирования «крысиных нор» — сети маршрутов, которые использовали нацисты для побега из Европы после Второй мировой войны.

Издание отмечает, что, по оценкам Центра Симона Визентеля, до 10 тыс. нацистов и других военных преступников избежали наказания, сбежав в Аргентину и другие страны. Среди них был ключевой организатор Холокоста Адольф Эйхман, а также Йозеф Менгеле — известный врач из Освенцима, проводящий опыты на людях.

Ранее власти США опубликовали в открытый доступ тысячи засекреченных документов, связанных с расследованием убийства американского президента Джона Кеннеди в 1963 году. Эксперты отметили, что на их изучение потребуется время.