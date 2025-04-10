Аргентинский прокурор Себастьян Бассо запросил национальный и международный ордер на арест верховного лидера Ирана Али Хаменеи по делу о нападении на еврейский культурный центр AMIA в 1994 году, пишет газета Clarin.

С этим запросом Бассо обратился к федеральному судье Даниэлю Рафекасу, указав, что намерен инициироать заочное судебное разбирательство в отношении аятоллы Хаменеи. Это, как отмечают журналисты, отличает прокурора от его предшественников, которые вели то же самое дело, но считали, что особое положение Хаменеи создает ему иммунитет, делающий его преследование заведомо бессмысленным.

Али Хаменеи по статусу превосходит президента Ирана. Сам он занимал президентский пост в 1981-1989 годах, после чего был назначен верховным лидером, сменив умершего аятоллу Хомейни — лидера Исламской революции 1979 года.

Нападение на здание еврейской общины AMIA в Буэнос-Айресе было совершено 18 июля 1994 года предположительно ливанским террористом, который привел в действие заложенную в автомобиле бомбу. Жертвами атаки стали 85 человек, еще 330 получили ранения. «Хезболла» объяснила случившееся местью за убийство своего генерального секретаря Аббаса Мусави, как и другое нападение — на посольство Израиля в аргентинской столице двумя годами ранее, при котором погибли 29 человек и были ранены 220.

Себастьян Бассо требует, чтобы следствию «были предоставлены показания относительно причастности Хаменеи к подготовке нападения на штаб-квартиру AMIA и его взаимодействия с другими иранскими фигурантами, упомянутыми в постановлении». Кроме того, он указал, что аятолла причастен к «спонсорской поддержке вооруженной организации, которая тайно действует за пределами Ливана, связана с «Хезболлой» и на протяжении десятилетий совершала бесчисленные нападения на людей и их имущество, поэтому должна квалифицироваться как террористическая».

С 1994 года Аргентина и Иран поддерживают дипломатические связи только в формате взаимодействия между «поверенными в делах». Теперь, как пишет Clarin, отношения между двумя странами могут обостриться еще сильнее.

Бассо продолжает расследование, которое начинал аргентинский прокурор Альберто Нисман. В 2015 году Нисмана нашли мертвым в собственной квартире — через несколько часов после того, как он публично обвинил правительство Аргентины в сокрытии роли Ирана в нападении на AMIA. Смерть прокурора вызвала широкий международный резонанс, но остаётся нераскрытой.

Бассо настаивает, чтобы федеральный суд Аргентины передал Интерполу «официальный документ, поручающий осуществить арест» Хаменеи, и указал, что если это поручение будет выполнено, арестованного следует «передать в распоряжение судьи в качестве задержанного без права переписки и другой коммуникации». Кроме того, прокурор требует отдать федеральным силам безопасности приказ арестовать аятоллу, если тот «ступит на территорию Аргентины».

Бассо утверждает, что Хаменеи «принял решение о проведении теракта» в AMIA и даже издал соответствующую фетву. В своем запросе прокурор пишет, что иранский верховный лидер «всегда был и продолжает оставаться сторонником группировок с военным потенциалом, таких как «Хезболла», и даже назначил ее генерального секретаря своим представителем в Ливане».

Он напоминает, что в соответствии с иранской конституцией Хаменеи «имеет полномочия по определению общей политики страны и несет за это ответственность, контролирует ее надлежащее осуществление, может проводить референдумы, даровать помилование и смягчать приговоры осужденным», «является главнокомандующим вооруженными силами, курирует военную разведку и операции по обеспечению безопасности, уполномочен объявлять войну и мобилизовать ВС», имеет право назначать и снимать с должности главу судебной системы, руководство государственной радио- и телесети, командущего полицией и армией.

«Таким образом, он [Али Хаменеи] является высшим руководителем страны и контролирует отношения между тремя ветвями власти — законодательной, исполнительной и судебной», — пишет Бассо в своем запросе.

Прокурор указывает, что иммунитет Хаменеи, на который ссылались его предшественники в ходе своих расследований в 2006 году, «не поддерживается в свете международного права при его разумном анализе», если речь идет об ответственности «за преступления террористического характера и преступления против человечности».

По оценке Бассо, поскольку нападение было совершено в Аргентине, ее судебные органы «имеют право и обязанность судить виновных независимо от их местонахождения и социального и политического статуса на территории проживания».

«Необходимо подчеркнуть, что принцип иммунитета распространяется не только на действия, осуществляемые государством как таковым, но и на действия, совершаемые высшими должностными лицами государства — главой государства, сотрудниками дипломатической и консульской служб, министрами иностранных дел и другими министрами, находящимися в официальных командировках за рубежом», — пишет прокурор в своем запросе.

Бассо подчеркивает, что принцип неприкосновенности глав государств регулируется преимущественно прецедентным правом, основывающимся на необходимости «позволить лицу, пользующемуся этой привилегией, осуществлять свои функции полностью и независимо». При этом, отмечает прокурор, предоставление иммунитета должно основываться и на принципе «содействия равенству государств на основе взаимного уважения суверенитета друг друга», исключающего возможность «вмешательства в публичную деятельность третьих стран на их территории».

«Стоит также отметить, что иммунитеты, признанные международным правом, отличаются от иммунитетов, признанных внутренним законодательством. В этой связи статья 27 Римского статута устанавливает, что никакой иммунитет не может быть использован в Международном уголовном суде, а в ее 2-м пункте подчеркивается различие между внутренними и международными иммунитетами», — заключил Бассо.

Выдача ордера на арест Али Хаменеи станет беспрецедентным шагом: если аргентинский суд его одобрит, это будет означать официальное требование к странам по всему миру задержать и передать верховного лидера Ирана в случае его прибытия на их территорию.