Многие археологи не согласны с утверждением о том, что расположенная в Индонезии пирамида Гунунг Паданг якобы является древнейшей в мире, пишет газета The Observer. Специалисты усомнились в обоснованности выводов, к которым пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Archaeological Prospection.

Газета называет публикацию в Archaeological Prospection одной из самых сенсационных в области науки за 2023 год. Ее авторы заявили, что пирамида Гунунг Паданг, расположенная на вершине потухшего вулкана в индонезийской провинции Западная Ява, может быть самой древней в мире: ее возраст предположительно превышает 25 тыс. лет.

Такой возраст был бы беспрецедентным: для сравнения, Стоунхенджу и старейшим пирамидам Египта всего несколько тысяч лет, примерно в 11 тыс. лет оценивается возраст расположенного в Турции храмового комплекса Гебекли-Тепе. Тем не менее, многие археологи полагают, что возраст пирамиды Гунунг Паданг составляет не 25 тыс., а всего 6-7 тыс. лет.

По словам Флинта Диббла, археолога из Кардиффского университета (Великобритания), данные, представленные в статье в Archaeological Prospection, не подтверждают вывода о необычайной древности пирамиды.

«И все же именно это попало в заголовки. Я очень удивлен, что эта статья была опубликована в таком виде», — сказал Диббл.

Из-за критики специалистов редакции Archaeological Prospection пришлось начать расследование, отмечает The Observer.

«Расследование… касается высказанных третьими сторонами опасений относительно научного содержания нашей статьи. Мы активно участвуем в деле разрешения этих опасений», — заявил на прошлой неделе главный автор скандальной статьи, геолог Дэнни Хиллман Натавиджаджа из Национального агентства исследований и инноваций Индонезии.

Ожесточению споров вокруг статьи о пирамиде способствовал тот факт, что, как выяснилось, публикацию вычитывал скандальный британский писатель Грэм Хэнкок, многие выводы которого критики называют псевдонаучными.

Билл Фарли, археолог из Южного университета штата Коннектикут в Нью-Хейвене (США), назвал статью о пирамиде «очень слабой», выразив увереннось в том, что она «не заслуживала публикации».