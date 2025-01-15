Армения и США подписали хартию о стратегическом партнерстве, церемония состоялась 14 января в Вашингтоне и транслировалась в прямом эфире армянского Общественного телевидения. Свои подписи под документом поставили глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

По словам последнего, хартия о стратегическом партнерстве Еревана и Вашингтона стала «краеугольным достижением» в двусторонних отношениях. Глава армянской дипломатии анонсировал создание спецкомиссии по стратегическому партнерству, которая будет курировать расширение взаимодействия между странами в сфере экономики, ОПК, «безопасности и демократии».

Блинкен отметил важность экономического взаимодействия в сфере энергетики и сообщил, что стороны ведут переговоры о развитии сотрудничества «в направлении мирной ядерной безопасности и атомной энергетики». Кроме того, госсекретарь США заявил, что двустороннее сотрудничество в сфере безопасности и обороны «нацелено на укрепление суверенитета Армении».

По словам главы Госдепа, на следующей неделе в Армению прибудет спецгруппа по пограничной безопасности, которая проведет работы совместно с соответствующей местной службой для «укрепления мира и защиты границ» республики. Блинкен также анонсировал продолжение участия Армении в инициативе Eagle Partner и ее присоединение к «глобальной коалиции против ИГ*».

Глава американской дипломатии выразил уверенность в том, что стратегическое партнерство между США и Арменией «будет способствовать созданию более мирного, безопасного и независимого Южного Кавказа», Мирзоян — что усилия Вашингтона помогут установить в регионе «стабильный и долгосрочный мир».

По словам главы МИД Армении, Ереван заинтересован в дальнейшем углублении и развитии тесного взаимодействия с Вашингтоном. Он подтвердил сообщение Блинкена о начале переговоров по поводу ядерного сотрудничества, направленных на подписание «Соглашения 123», в соответствии с которым Армения сможет получить доступ к американским гражданским ядерным технологиям и финансирование на строительство малых АЭС.

«Оно обеспечит рамку сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии и подчеркнет нашу приверженность мирному развитию ядерной энергетики с соблюдением самых высоких стандартов безопасности, защиты и нераспространения», — подчеркнул глава армянской дипломатии.

Исполнительный директор Армянского национального комитета Америки (ANCA) Арам Ампарян заявил, что стратегическая хартия стала прощальным жестом покидающего пост президента США Джо Байдена и его госсекретаря Блинкена в отношении американских армян.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал суверенным решение Армении подписать хартию о стратегическом партнерстве с США. Он подчеркнул, что Москва дорожит своими отношениями с Ереваном и намерена продолжать их развитие. При этом представитель Кремля отметил, что США никогда не оказывали стабилизирующего влияния на регион Южного Кавказа.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что главное в произошедшем — это не название подписанного документа, а реальные последствия его подписания. Он напомнил, что Москва тоже подписывала со странами Запада много стратегических соглашений о партнерстве, но ни одно из них не требовало выступать против третьих стран. При этом, по словам Лаврова, от Еревана в нынешней ситуации могут потребовать таких выступлений — например, поддержки антироссийских санкций.

* ИГ, ИГИЛ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России