Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об освобождении россиянина и еще трех заложников, которые находились в секторе Газа с октября 2023 года после атаки палестинской радикальной группировки ХАМАС. Об этом говорится в аккаунте

Освобождены Ноа Аграмани (25 лет), Альмог Меир (21 год), Шломи Зив (40 лет) и Андрей Козлов (27 лет), сообщает ЦАХАЛ в соцсети Х.

По данным военных, эти люди были похищены боевиками с музыкального фестиваля «Нова», проходившего на юге Израиля.

Освобожденные заложники находятся в «хорошем медицинском состоянии», они доставлены в клинический центр «Шиба» в пригороде Тель-Авива, сообщили в ЦАХАЛ.

В операции, которая проводилась в районе лагеря палестинских беженцев Нусейрат в центральной части Газы, также принимали участие контрразведка и спецподразделения пограничной полиции ЯМАМ.

Заложники были освобождены из двух разных мест в центре Нусейрата, добавили в Армии обороны Израиля.

Атака ХАМАСа на Израиль произошла 7 октября 2023 года. Израильская территория подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, в приграничные районы на юге страны проникли отряды боевиков. Более 240 человек оказались в заложниках в секторе Газа.

В конце мая посол Израиля в России Симона Гальперин сообщила RTVI, что в заложниках остается 128 человек, как минимум 39 из них «не среди живых». В числе удерживаемых на момент интервью были трое человек с российским гражданством.

Новость дополняется