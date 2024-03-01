Вооруженные силы Литвы опубликовали обращение к гражданам, в котором заявили, что «войны сегодня и завтра не будет». Соответствующий пост опубликован на их странице в Facebook*.

«Войны сегодня и завтра не будет. Считаем необходимым написать об этом, так как в нашу электронную почту одно за другим приходят письма граждан с вопросом о том, когда ждать начала войны», — говорится в сообщении.

В посте отмечается, что какие-либо предпосылки для начала военных действий на данный момент отсутствуют, тем более перед нападением возле границ страны наблюдалось бы сосредоточение войск неприятеля. По заявлению вооруженных сил, положение на границе Литвы не изменилось с 2022 года, что подтверждает разведка.

Литовская армия подчеркнула в то же время, что подготовка к войне все равно необходима. «Новая военная техника, а также дорогостоящие учения — не пустая трата денег», — заверили в ВС страны. Благодаря подготовке к вооруженному конфликту не будет «дыр, которые забиваются жизнями солдат», отмечается в сообщении.

«Подготовка к войне — это самый прямой путь к миру, не только латинская пословица, но и общечеловеческая идея. Давайте подготовимся к той войне, которой не будет сегодня, которой не будет завтра или послезавтра», — заключает армия Литвы.

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