Российская армия уничтожила одного из командиров «Правого сектора»* Василия Малковича (Хорват). Ранее он также возглавлял оперативный штаб группировки. Об этом сообщили российские военкоры и украинские СМИ.

«Предварительно, уничтожен при попытке проникновения украинской ДРГ в Белгородскую область», — написал, в частности, военкор Юрий Котенок. Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов уточнил, что в последнее время Малкович участвовал в боевых действиях в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Также гибель 32-летнего Малковича подтвердили бывший народный депутат Украины и участник Евромайдана Владимир Парасюк и сослуживцы Хорвата в соцсетях. Последние утверждают, что тот погиб в Курской области.

Владимир Рогов отметил, что Василий Малкович родился в Прикарпатье и с юных лет был членом организации «Тризуб Бандеры»*. Ее идейными лидерами являются как сам Степан Бандера, так и другой украинский нацист Роман Шухевич. Некоторое время организацию возглавлял Дмитро Ярош, и впоследствии на ее базе он создал «Правый сектор»*.

По словам Рогова, во время майдана Хорват был одним из лидеров «Правого сектора»* в Киеве, готовил боевиков и участвовал в столкновениях с «Беркутом». Руководил группировкой «Зарево», состоящей из националистов, а во время боевых действий в Донбассе с 2014 года был замкомандира 5-го отдельного батальона, состоящего из участников «Правого сектора»*, следует из приказа командира «добровольческого корпуса» организации Андрея Стемпкицкого. Украинские СМИ пишут, что Малкович принимал участие в боевых действиях в Иловайске и в районе Донецкого аэропорта.

«Малкович был одним из организаторов водной и энергетической блокады Крыма, участвовал в так называемой «АТО» на Донбассе, — отметил Рогов относительно Харвата. — Причастен к многочисленным военным преступлениям против жителей Донбасса».

В 2016 году Хорват был арестован за участие в массовой драке с поножовщиной на турбазе «Хата Магната» на курорте Драгобрат. В результате потасовки несколько человек были госпитализированы в тяжелом состоянии. В феврале 2016 года украинские СМИ сообщили, что суд отпустил Хорвата и еще одного его соратника «на поруки народных депутатов Украины».

После ухода из «Правого сектора»* Василий Малкович был участником еще нескольких украинских подразделений, например батальона «Волки Да Винчи», где после начала российской спецоперации служил двоюродный брат вице-президента Соединенных Штатов Джея Ди Вэнса. После Хорват воевал в составе 33-го отдельного штурмового полка, который участвовал во вторжении в Курскую область, и затем в 95-й ОДШБ ВСУ.

* организация признана террористической и запрещена в РФ