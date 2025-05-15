Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) должно носить управляемый характер, учитывать пусть даже кажущиеся сейчас фантастическими риски, но нейросети уже выходят на работу, пора страховать беспилотные автомобили, говорили участники круглого стола в Госдуме, передает корреспондент RTVI.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что в развитии ИИ «дилемма машина либо человек не должна в принципе возникать».

«Человек — это мера безусловная, я не говорю, что нет ничего выше человека, безусловно, всевышний и так далее. Но в нашем с вами мире, безусловно, должен именно человек оставаться так сказать, центрообразующим, а не машина, которая будет управлять человеком. Отсюда, в общем, достаточно простой вывод: нейросеть не должна рассматриваться как союзник человека, это в каком-то, в какой-то степени уравнивает человека и машину, человека и новую технологию», — сказала она.

По ее убеждению, алгоритм не должен равняться или не должен приравниваться к человеку — «это очень опасно». Захарова считает, что в соревновании между искусственным интеллектом и человеком не должно быть никаких вариантов того, что может победить машина.

«Его роль, я имею ввиду искусственного интеллекта, а точнее даже функция, это вспомогательный инструмент, это помощник в решении разноплановых задач во благо человека, во благо общества и всего планетарного человечества», — подчеркнула Захарова.

ИИ в МИД

В МИД искусственный интеллект задействуют в первичном транскрибированном формате, например, Speech-to-text, это преобразователь устной речи в текст, рассказала Захарова.

«И, слава Богу, я как человек, который много лет занимался подготовкой стенограмм выступлений, знаю, что это давно назревшая технология, которую все ожидали, потому что при таком количестве выступлений и тем более с количеством увеличения возможности передачи данных, так сказать, не визуально, а через интернет, количество выступлений еще больше увеличилось. Отсюда нужны тексты. Ну и, соответственно, эти технологии просто спасают», — сказала она.

По ее словам, в МИДе пользуются модулями автоматического перевода, в том числе для работы с редкими языками. Также ведомство использует искусственный интеллект для сбора статистических данных, однако делает это очень осторожно, призналась Захарова. Она добавила, что министерство также экспериментировало с генерацией изображений.

При этом Захарова отметила, что никакого готового к использованию продукта, не требующего человеческого фактора, на сегодняшний день нет. Она добавила, что «даже компиляционную подборку материалов или цитат с необходимым нам глубоким пониманием контекста истории вопроса мы получить не можем».

Алгоритмы дипломатов не заменят, убеждена представитель МИД. «На сегодняшний день я вам могу сказать точно, что касается профессии дипломата, то никакой искусственный интеллект его не заменит. На данном этапе, то есть даже приблизительно об этом говорить нельзя. Я думаю, что и в обозримой перспективе тоже», — сказала также Захарова.

В целом, по словам Захаровой, теме защиты интересов работников различных сфер деятельности от негативных последствий трансформации с элементами ИИ уделяется внимание на различных международных площадках.

«В частности, мы рассчитываем, что соответствующие положения войдут в профильный документ очередного саммита лидеров БРИКС. Это не значит, что нужно выдавать эту новость. Сейчас мы просто предполагаем, что, безусловно, и на этих площадках эта тема будет постоянно ставиться, учитывая тот интерес, который уже проявлен в их, по крайней мере, обсуждается на площадке БРИКС искусственный интеллект крайне плотно», — пояснила дипломат.

ИИ в России

Важно развивать технологическую основу для подлинно суверенного искусственного интеллекта, который будет основываться как на собственной элементной базе, так и на национальном программном обеспечении в сфере искусственного интеллекта, заявила Захарова.

Это предполагает «значительные финансовые, политические — все и потребности, и выгоды, и цели, и задачи, и форматы», сказала она, отметив, что за обладание технологиями, ресурсной базой, начиная от редкоземельных металлов, заканчивая, аналитикой, будет идти настоящая битва.

«Все эти редкоземельные металлы, они нужны отнюдь не для алхимии, они нужны отнюдь не для каких-то теоретических экспериментов. Они нужны как раз для практической работы по созданию той самой базы, которая и будет основой цифровой экономики, и, конечно, внедрению искусственного интеллекта во все стороны жизни», — заявила Захарова.

При этом, по ее словам, нужно сочетать отечественные потребности с мировым опытом, анализировать его. Она также отметила, что в сфере искусственного интеллекта нужен национальный потенциал, поскольку воспитанные на западных исходных данных модели даже без стороннего вмешательства будут действовать в чуждой для России смысловой и идеологической парадигме.

«Это касается любой страны, кто хочет сохранять свою идентичность», — добавила Захарова.

Deep Fake

Дипфейки — это одна из пока еще даже по масштабам непонятных, но очень острых вызовов современности, заявила Захарова.

«Мы завтра не узнаем сами себя. Я знаю людей, которые нам звонят, я еще раз подчеркну, потому что мы выступаем и на международных площадках с этой темой и участвуем в наших мероприятиях по теме дипфейков. Вы понимаете, нам звонят люди, говорят, вы не могли бы проверить, это я или не я? Представляете, до чего дошли? Человек не может сам определить, это его голос или не его голос, это он на картинке? Он, конечно, он, но только вопрос, это сгенерированный уже текст, он произносит это уже доработанное видео. И дальше следует вопрос. Скажите, а есть какие-то специальные лаборатории, есть ли какие-то специалисты, которые могут помочь? Вы понимаете, с этим пока сталкиваются только люди, известные, популярные, чьи образы широко представлены в сети. Через день, через два это будет касаться любого человека», — предупредила она.

Закон об ИИ и ядерное оружие

Национальное законодательство в сфере ИИ должно вырабатываться, но если говорить о выработке универсальных правил, то это должна быть площадка ООН, убеждена Захарова.

Она отметила, что нельзя допустить, чтобы регулированием или определением норм в сфере искусственного интеллекта занималась только какая-то одна узкая группа стран, которые будут управлять всеми остальными.

«Такие тенденции мы тоже видим, учитывая, что они еще управляют с колониальных времен ресурсной базой мировой. Это тоже факт, это создаст крайнюю опасность возвращения к колониализму просто на новом техническом уровне. Поэтому мы должны вырабатывать рамки, за которые эта тема не должна заходить, чтобы не создавать угрозу человеку. Мы уже проходили подобные исторические моменты. И вот здесь очень хороший, мне кажется, пример с ядерными технологиями. Когда они появились, кто-то считал, что апокалипсис неизбежен. Вот уже вот теперь оказалось, что и это не только выработка энергии, это еще и медицина. Очень хочется надеяться, что так же, с такой же мудростью и гармонией человечество подойдет к технологии искусственного интеллекта», — заявила Захарова.

ИИ и творчество

К делегированию искусственному интеллекту творчества следует подходить крайне осторожно, потому что опять же машина «не должна подменять тот творческий, уникальный дар, который есть у каждого человека», заявила Захарова.

«Насколько вы же видите, многое в алгоритмах прошито с совершенно иных позиций, не с позиции вдохновения человека, а с точки зрения изменения человеческой природы. Поэтому все-таки здесь надо быть крайне осторожным. Творчество, правда, оно должно быть уникальным», — полагает дипломат.

Однако, участник круглого стола композитор Александр Шульгин припомнил, что в статье «Прощальная гастроль „Артиста“» как раз говорится о том, что начиная с 2025 года роль артистов будет уменьшаться, их не будет. «Все заменят цифровые двойники. Это будет эффективно, быстро и дешево», — считает он.

Живой ИИ и мама

Искусственный интеллект — это новый разум, а разум — это процесс, а не какой-то объект, заявил Шульгин.

«Я думаю, что это коснется всех абсолютно. Уже коснулось. Мы, не зная этого, пользуемся нейросетями. Конечно, остальные прорывы, которые сейчас мы ждем, важны, и они потребуют опять-таки очень много электроэнергии, уже в сотни раз больше электроэнергии для того, чтобы мы могли общаться, чтобы не только общаться привычными способами, а способами, как раз сгенерированными фракталами, голограммы те, которые мы будем воспринимать как живой мир. Ведь мы же, когда звоним маме или мама нам звонит, мы говорим: «Вот поговорил с мамой». Нет, мы поговорили с алгоритмом, который оцифровал звук, доставил… Мы слушаем искусственный голос, а мы уверены, что поговорили с мамой, с ее эмоциями, со смехом, с радостями, со слезами. Вот мы уже в этой цифровой среде общаемся, думая, что эта среда живая», — рассуждает он.

Беспилотники

На базе Минтранса готовится законопроект, связанный с высоко автоматизированными транспортными средствами, рассказал советник президента Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Горовцов.

«Я надеюсь, что в самое ближайшее время эта инициатива будет внесена в Госдуму и послужит еще одним основанием для большой и широкой дискуссии», — отметил он.

Горовцов также проинформировал, что предстоит определить новый порядок оформления ДТП и порядка осуществления выплат по ОСАГО для новых транспортных средств.

«Здесь не только тарифы, но и правила ОСАГО, которые содержат очень детальный порядок урегулирования убытков», — заявил он.

Технологии через уже пару лет уйдут далеко вперед, и экономике нужно к этому готовиться, законодатель здесь выступает союзником и ни в коем случае не создает для этого препятствий, подчеркнула депутат Госдумы Мария Бутина.