Вечером 3 декабря в атмосферу Земли над территорией Якутии войдет астероид. Об этом сообщили в Уральском федеральном университете.

«Ученые нашего университета отследят траекторию астероида небольшого размера, который войдет сегодня в атмосферу Земли в 19:17 московского времени», — рассказал профессор УрФУ Виктор Гроховский.

«Роскосмос» назвал астероид «потенциально опасным». Размер такого небесного тела варьируется от 0,5 до 2 м, отмечается в сообщении.

Падение, как ожидается, произойдет между поселком Олекминск и городом Ленском. Астероид C0WEPC5 войдет в атмосферу на высоте 100 км над Якутией и создаст яркий огненный шар над Восточной Сибирью, сообщил «Улус.Медиа» заместитель директора по научной работе Института космофизических исследований и аэрономии (ИКФИА) Сибирского отделения РАН Семен Николашкин.

«По расчетам, падение астероида ожидается в районе местности Теген Олекминского улуса. Однако в реальности зона падения будет разбросана — от Хоринцев до Ленска», — отметил ученый.

На короткое время вспышка осветит небо, а некоторые осколки могут достичь поверхности Земли, сообщили в Большом новосибирском планетарии. В Якутске падение астероида можно будет наблюдать низко на западном горизонте, а в Ленске и Олекменске — «прямо в зените».

При диаметре астероида около 70 см его вхождение в атмосферу будет безвредным и, «вероятно, создаст красивый огненный шар в небе над северной Сибирью», говорится в аккаунте Европейского космического агентства в соцсети Х.

По данным NASA, 3 и 4 декабря к Земле приблизятся «потенциально опасные» астероиды, классифицируемые как 2007 JX2 и 2020 XR, причем последний является двойным. По оценкам Лаборатории реактивного движения NASA, диаметр астероидов составит около 365-400 м. Журнал Newsweek сравнивает размер небесных тел с небоскребом Эмпайр-стейт-билдинг ― одним из самых высоких в США.

Астероид 2007 JX2 пройдет на расстоянии 5,5 млн км километров, 2020 XR, — около 2,2 млн км, сообщил телеканалу «Москва 24» старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.

«В космических масштабах это довольно далеко. Можно сказать, что это порядка семи расстояний от Земли до Луны», — пояснил ученый.

По его словам, астероиды пролетят на скорости примерно 12 км/с, но «никакой опасности они не представляют, так как будут слишком далеко от нас». Кроме того, 3 и 4 декабря мимо Земли пролетят еще шесть известных астрономам небольших астероидов, добавил Нароенков. Они будут сближаться с планетой на расстоянии примерно 2 млн и не опасны для нее, сообщил ученый.