Зарегистрированная в Великобритании британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca впервые официально признала в судебных документах, что ее вакцина от Covid-19 может вызывает образование тромбов, способных привести к серьезным травмам и смерти. Об этом пишет The Telegraph.

По оценке издания, признание «явно меняет ситуацию» и может быть чревато для AstraZeneca выплатой многомиллионной компенсации. В Высокий суд поступила 51 жалоба, их авторы требуют возмещения ущерба на сумму до $125 млн. Адвокаты истцов утверждают, что вакцина AstraZeneca-Oxford является «дефектной», а ее эффективность «значительно преувеличена».

AstraZeneca — вторая по величине публичная компания Великобритании с рыночной капитализацией в размере $213 млрд. Ее исполнительный директор сэр Паскаль Сорио является самым высокооплачиваемым руководителем среди компаний из списка FTSE 100 с доходом почти $24 млн.

Фармацевтический гигант выступает ответчиком по коллективному иску, податели которого утверждают, что его вакцина, разработанная совместно с Оксфордским университетом, стала причиной серьезных проблем со здоровьем и смертей. Представляющие интересы истцов юристы говорят о «разрушительном воздействии» побочного эффекта вакцины AstraZeneca на целые семьи.

Первую жалобу подали близкие Джейми Скотта — отца двоих детей, у которого после проведенной в 2021 году вакцинации образовался тромб, вызвавший затем кровоизлияние в головной мозг. Мужчина получил необратимую травму, из-за которой больше не может работать. Его жена рассказала, что из больницы трижды звонили ей, чтобы предупредить о риске скорой смерти Скотта — настолько тяжелым было его состояние.

«Потребовалось три года, чтобы прийти к этому признанию [со стороны AstraZeneca]. Это прогресс, но нам хотелось бы видеть большего от них и правительства. Пришло время двигаться дальше. Нам нужны извинения и справедливая компенсация для нашей семьи и других семей, которые пострадали. Правда на нашей стороне, и мы не собираемся сдаваться», — заявила жена Джейми Кейт Скотт.

AstraZeneca оспаривает связь между подобными случаями и вакцинацией своим препаратом, но в юридическом документе, который компания представила в Высокий суд в феврале 2024 года, говорится, что «в очень редких случаях вакцина может вызывать TTS» — тромбоз с синдромом тромбоцитопении.

Тромбоцитопения — это заболевание, при котором уровень тромбоцитов в периферической крови опускается ниже 150 тысяч единиц на микролитр, и мелкие сосуды становятся хрупкими, из-за чего любое кровотечение долго не останавливается.

Правда, в том же документе AstraZeneca указывает, что ТТS также может возникать и без вакцинации или после прививки любой другой вакциной. Признавая, что образование тромбов может быть побочным эффектом ее препарата «в очень редких случаях», компания подчеркивает, что «причинно-следственный механизм» между вакциной и TTS неизвестен. «Причинно-следственная связь в каждом отдельном случае будет предметом экспертных заключений», — добавили в компании.

Еще в марте 2021 года — вскоре после начала прививочной кампании — ученые впервые выявили связь между вакциной и новым заболеванием — вакциноиндуцированной иммунной тромбоцитопенией и тромбозом (VITT). Адвокаты истцов утверждают, что VITT — это разновидность TTS, но AstraZeneca, по всей видимости, вообще не признает этот термин.

Партнер представляющей интересы истцов юридической фирмы Leigh Day Сара Мур предположила, что фармацевтический гигант и правительство «больше заинтересованы в стратегических играх, чем в серьезном решении проблемы разрушительного воздействия, которое вакцина оказала на жизнь людей».

В заявлении AstraZeneca говорится:

«Безопасность пациентов является нашим высшим приоритетом. Регулирующие органы во всем мире последовательно заявляют, что польза от вакцинации AstraZeneca-Oxford перевешивает риски чрезвычайно редких потенциальных побочных эффектов».

Официальная информация о вакцине была обновлена ​​в апреле 2021 года с одобрения регулирующего органа Великобритании и включает «возможность того, что AstraZeneca-Oxford способна в очень редких случаях стать провоцирующим фактором ТТС».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла, что эта вакцина «безопасна и эффективна для всех людей в возрасте от 18 лет и старше», а побочные эффекты были «очень редкими». Тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон называл препарат «триумфом британской науки», но он больше не используется в стране.

Через несколько месяцев после запуска вакцинации ученые выявили потенциально серьезный побочный эффект AstraZeneca, а потом рекомендовали предложить альтернативную вакцину для людей моложе 40 лет, поскольку в их случае потенциальный вред от побочного эффекта прививки перевешивал негативные последствия самого Covid-19.

Официальные данные британского Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) показывают, что по меньшей мере 81 смерть в Великобритании была предположительно связана с побочной реакцией, вызвавшей образование тромбов и низкий уровень тромбоцитов. В общей сложности, по данным MHRA, от этого синдрома умер почти каждый пятый страдавший им человек.

Правительство Великобритании ввело собственную схему компенсации за негативные последствия вакцинации, но потерпевшие утверждают, что единовременная выплата в размере $150 тысяч несоразмерна понесенному ими ущербу. Статистика показывает, что минимум 158 из 163 таких компенсаций, выплаченных британскими властями к февралю 2024 года, были получены в связи с прививкой AstraZeneca.