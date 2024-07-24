Сенатор от Аризоны, бывший астронавт Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Северной Каролины Рой Купер рассматриваются в качестве основных претендентов на пост-вице президента США от Демократической партии. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на крупных спонсоров Демпартии, близких к действующему вице-президенту Камале Харрис.

По словам источников издания, все трое имеют личные связи с Харрис, их поддерживают доноры Демпартии в голливудских и бизнес-кругах. Теперь их проверяет бывший генпрокурор времен президентства Барака Обамы Эрик Холдер, говорят собеседники FT.

Голливудские спонсоры, по данным источников газеты, отдают предпочтение Марку Келли, а доноры с Уолл-стрит ― Шапиро и Куперу. В нижней части списка кандидатов в вице-президенты значатся губернатор Кентукки Энди Бешир и губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер.

По словам источников FT, в лонг-лист также входят губернатор Миннесоты Тим Уолц и губернатор Мичигана Гретхен Уитмер. Последняя, однако, уже заявила, что не намерена покидать пост.

Шапиро и Келли представляют колеблющиеся штаты Пенсильванию и Аризону, поддержка избирателей в которых важна демократам для победы на выборах.

Некоторые доноры обеспокоены тем, что у Шапиро недостаточно опыта работы в правительстве. Келли же в случае выбора кандидатом в вице-президенты придется покинуть Сенат и лишить демократов важного места для сохранения большинства в палате.

Шапиро, комментируя информацию о возможном выдвижении кандидатом в вице-президенты, заявил, что «не будет заниматься гипотетическими рассуждениями». По его мнению, Харрис выберет в напарники того, с кем «чувствует себя наиболее комфортно», и это решение не должно сопровождаться политическим давлением.

Марк Келли в разговоре с ABC News уклонился от ответа на вопрос, началась ли в отношении него проверка в связи с возможным выдвижением на пост вице-президента. По словам сенатора, он сосредоточится на том, чтобы сделать все возможное для избрания Харрис.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер назвал преждевременными обсуждения кандидатов на пост вице-президента. «Я ценю, что люди говорят обо мне, но я думаю, что сейчас основное внимание должно быть сосредоточено на ней [Харрис]», — сказал он MSNBC.

Губернатор Иллинойса Прицкер сообщил CNN, что ему «придется подумать», если от Харрис поступит предложение стать кандидатом в вице-президенты. Он также отметил, что может сделать «очень много» в качестве губернатора.

Что известно о потенциальных напарниках Харрис

60-летний сенатор Марк Келли ― бывший пилот ВМС США, участник американской операции в Ираке и Кувейте «Буря в пустыне», совершивший 39 боевых вылетов. В середине 90-х годов Келли и его брат-близнец Скотт были отобраны в программу подготовки астронавтов НАСА.

Марк Келли совершил четыре космических полета на шаттлах «Индевор» и «Дисквери» общей продолжительностью чуть больше 54 суток.

В 2011 году жена Келли Габриэль Гиффордс, которая на тот момент была членом палаты представителей, получила тяжелое ранение в голову во время покушения. Тогда в результате стрельбы погибли шестеро человек. Гиффордс выжила, но долго восстанавливалась.

Марк Келли в 2020 году выиграл выборы в Сенат и затем переизбирался. Политик выступает за ответственное владение оружием и контроль над его оборотом, а также поддерживает право женщин на аборты.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро до вступления в эту должность пять лет был генеральным прокурором штата. На этом посту он занимался в том числе расследованием громких случаев сексуального насилия в католической церкви и проверками фармацевтических компаний, спровоцировавших опиоидный кризис в США. Также Шапиро боролся с попытками команды Трампа оспорить результаты президентских выборов в Пенсильвании в 2020 году.

Если 51-летний Шапиро присоединится к Харрис и они победят в ноябре, он станет первым евреем на посту вице-президента США, пишет The Washington Post (WP). Политик поддерживает Израиль в войне с ХАМАСом и выражает обеспокоенность ростом антисемитизма в США. Шапиро и Харрис знакомы около 20 лет.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер — еще один бывший генпрокурор и давний знакомый Камалы Харрис. У него внушительный политический и электоральный послужной список, пишет WP. Купер побеждал на шести всеобщих выборах в Северной Каролине и высоко оценивается в качестве губернатора, отмечает Associated Press (AP). В 2020 году Купер был единственным губернатором, победившим в «республиканском» штате.

При Купере в Северной Каролине отменили скандальный закон, обязывающий трансгендерных персон пользоваться общественными туалетами, соответствующими их полу при рождении. В знак протеста против «закона о туалетах» организаторы крупных спортивных и других мероприятий перенесли их в другие штаты, из-за чего экономика Северной Каролины потеряла несколько сотен миллионов долларов.

WP называет Купера скучным, но надежным, компетентным и опытным кандидатом для номинации в вице-президенты.