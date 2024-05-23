Астрономы обнаружили в относительной близости от Солнца экзопланету, похожую на Землю или Венеру и потенциально пригодную для жизни. Главный вопрос — есть ли на ней атмосфера и какая, говорится в исследовании, опубликованном в журнале MNRAS.

Красные карлики, звезды спектрального класса М — одни из наиболее перспективных кандидатов среди звезд для поиска потенциально обитаемых планет вокруг них. Их довольно много в нашей галактике, они обладают маленькими размерами и яркостью, что делает их удобными для поиска экзопланет.

Ученые под руководством Шишира Долакии из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) сообщили об открытии потенциально обитаемой экзопланеты в относительной близости от Солнца — в 40 световых годах.

Открытие было сделано с помощью космической обсерватории TESS, запущенной для поиска экзопланет так называемым методом транзитов — когда о вывод о существовании планеты делается на основе наблюдений периодических падений яркости звезды, ею затмеваемой.

В 2021 году телескоп TESS, наблюдал три транзита планеты по диску звезды Gliese 12. Эта звезда примерно в 4 раза меньше Солнца, а температура поверхности на ней на 60% ниже, чем у Солнца. Анализ падений яркости позволил установить, что планета Gliese 12 b делает полный оборот вокруг звезды за 12,7 земных суток, а радиус ее примерно равен земному. Эти параметры позволили оценить, что средняя температура на поверхности планеты равна 42 градуса Цельсия, что ниже температуры на поверхности большинства из 5 тыс. экзопланет, обнаруженных за пределами Солнечной системы к настоящему времени. Такие условия делают планету чрезвычайно привлекательной для поиска возможных следов жизни на ней,уверены ученые, а для этого на ней надо поискать атмосферу.

Атмосфера на планете может быть перегретой, как на Венере, и тогда жизнь на ней маловероятна, она может быть похожа на земную или вообще не иметь аналогов среди планет Солнечной системы. Ученые считают эту планету «ближайшей, транзитной, с умеренной температурой, размером с Землю, из открытых к настоящему времени».

То, что планета является транзитной, дает шанс не только в ближайшем будущем открыть на ней атмосферу, но и изучить основные составляющие ее газы. Свет, дошедший до Земли через ее атмосферу, должен содержать линии поглощения отдельных элементов, и такие спектральные наблюдения способен провести космический телескоп имени Джеймса Вебба.

«Gliese 12 b представляет собой лучшую цель для изучения того, могут ли планеты размером с Землю, вращающиеся у холодных звезд, удерживать свои атмосферы — ключевой шаг для нашего понимания обитаемости планет в галактике, — считает Долакия. — Для этой планеты важно понять, какой тип атмосферы она может иметь».

«И хотя мы пока не знаем, имеет ли она атмосферу, мы воспринимаем ее, как экзо-Венеру, со схожим размером и количеством получаемой энергии от звезды, сравнимой с тем, что получает наша соседка в Солнечной системе», — считает соавтор работы Акихико Фукуи. Важным фактором, определяющим способность планеты сохранить свою атмосферу, является отсутствие сильно изменчивой активности ее звезды. Наблюдения показали, что звезда Gliese 12 является спокойной в этом отношении, и ее ренгеновские лучи при вспышках не должны «сдувать» атмосферу планеты.