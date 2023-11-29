Астрономы с помощью космических обсерваторий впервые обнаружили звезду с шестью планетами, все орбиты которых синхронизированы друг с соседними, то есть периоды их вращения соотносятся, как целые числа. Статья об этом опубликована в журнале Nature.

В 2020 году космический телескоп NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) зафиксировал у звезды HD110067, находящейся в 100 световых годах от Земли в созвездии Волосы Вероники, падения яркости, что указывало на то, что вокруг нее вращаются планеты, частично заслоняющие ее свет. Первоначальный анализ выявил две планеты, а три года спустя европейский космический телескоп Cheops подтвердил существование третьей, причем новые данные показали, что все три планеты находятся в так называемом орбитальном резонансе. Год на третьей планете составляет 20.519 земных суток, что в полтора раза больше года на второй планете (13,673 суток), а год на второй планете в полтора раза длиннее орбитального периода первой, составляющего 9,114 суток.

Наличие этих резонансов позволило ученым предсказать и открыть еще три планеты в системе, орбиты которых также синхронизированы друг с другом. Иначе говоря, периоды ближайших к звезде четырех планет соотносятся как 3/2, а внешних двух — в соотношении 4/3.

Открытие планетных систем, в которых орбиты планет синхронизированы друг с другом, чрезвычайно важно для астрономов, поскольку такие системы позволяют судить о происхождении и эволюции планет. Считается, что планеты вокруг звезд садятся на резонансные орбиты вскоре после своего образования, но легко соскакивают с них из-за влияния какой-то тяжелой планеты или внезапного пролета мимо другой звезды.

По этой причине большинство планет в открытых на сегодняшний день многопланетных системах не находятся на резонансных орбитах. «Мы считаем, что лишь порядка одного процента всех систем находится в резонансе, — пояснил Рафаэль Луке, автор работы из Университета Чикаго. — Звезда HD110067 демонстрирует нам первозданную конфигурацию планетной системы, которая осталась нетронутой».

Все шесть планет имеют размеры, сравнимые с Землей или Нептуном (так называемые субнептуны), год на шестой, самой дальней, составляет 54 земных суток. Эти планеты могут стать в будущем целью для исследования их атмосфер космическим телескопом NASA James Webb.