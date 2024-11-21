Астрономы впервые смогли сфотографировать и детально рассмотреть отдельную звезду, расположенную в другой галактике. Наличие вокруг нее сброшенной оболочки указывает на приближение ее смерти в виде взрыва сверхновой, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Astronomy and Astrophysics.

Несмотря на прогресс в наблюдательной технике, астрономам до последнего времени удавалось получить не более двух десятков прямых детальных изображений звезд внутри нашей галактики Млечный путь. Получить же снимки высокого разрешения звезд, находящихся за пределами галактики, представлялось едва ли выполнимой задачей.

Впервые это сделать удалось команде ученых под руководством Кеити Онаки из Университета Андреса Белло в Чили.

Объектом исследования стала давно известная астрономам звезда WOH G64. Она принадлежит к классу красных сверхгигантов и примерно в 2000 раз превосходит по размерам Солнце. Звезда находится в соседней галактике Большое Магелланово облако, расстояние до нее составляет порядка 160 тыс. световых лет.

Ученые попытались сделать снимок звезды и ее ближайшего окружения при помощи обсерватории VLT (Very Large Telescope — «Очень большой телескоп») — комплекса из 4 отдельных 8,2-метровых телескопов на горе Серро-Параналь в Чили. Значительно улучшить разрешение телескопов удалось после ввода в 2016 году в строй инструмента GRAVITY, который позволил бы работать в режиме оптического интерферометра (VLTI). Это повысило разрешение снимков до уровня телескопа с эквивалентным диаметром зеркала в 130 метров.

Наблюдения звезды WOH G64 в режиме интерферометра проводились в декабре 2020 года в области инфракрасных волн 2.0—2.45 микрон. Благодаря этим измерениям ученым впервые удалось рассмотреть структуру звезды и подтвердить, что на заключительных этапах эволюции подобные звезды сбрасывают внешние слои пыли и газа перед тем, как взорваться как сверхновая. Считается, что процесс сброса оболочки у таких звезд может длиться тысячи лет. «Мы увидели яйцевидный кокон близко от звезды, — рассказал Онака. — Мы были потрясены, поскольку это может говорить о резком сбросе вещества с умирающей звезды перед ее взрывом в виде сверхновой».

Ученых удивила вытянутая форма сбрасываемой оболочки звезды, что не соответствует прежним наблюдениям и компьютерным моделям. Они предполагают, что такая форма может определяться характером сброса вещества или наличием по соседству невидимой звезды-компаньона.

Сравнив новые наблюдения с результатами прошлых лет, ученые обратили внимание, что за последние 10 лет блеск звезды несколько снизился. «Мы обнаружили, что за последние 10 лет звезда претерпела значительные изменения, что дало нам редкую возможность наблюдать за ее жизнью в реальном времени, — считает Герд Вайгельт, соавтор работы из Института радиоастрономии имени Макса Планка в Германии. «Эта звезда — одна из наиболее экстремальных в своем роде, и любое резкое изменение может привести ее к взрывному концу», — добавил соавтор работы Якко ван Лун из Килского университета.

По мнению ученых, по мере ослабления блеска звезды наблюдать за ней будет все сложнее, даже на телескопе VLTI. Однако новые возможности могут открыться с вводом инструмента следующего поколения GRAVITY+.