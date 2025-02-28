Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало работу по взысканию вывезенных из России активов с банкиров, уехавших в Израиль. Об этом сообщил генеральный директор АСВ Андрей Мельников на ежегодной встрече Ассоциации банков с руководством Банка России, передают «Ведомости».

Одним из главных направлений деятельности агентства, по словам Мельникова, является ликвидация финансовых институтов, уходящих с российского. АСВ управляет ликвидацией 299 банков. По ним заявлено 525 тыс. требований кредиторов с общей суммой больше 3 трлн рублей. Почти в 90% случаев ликвидация этих банков находится уже на финальной стадии. Как пояснил Мельников, там остались единичные активы, которые фактически находятся либо под спорами, либо под арестами.

«Мы увеличиваем число компаний, которые предоставляют судебное финансирование для розыска активов, увеличиваем число детективов, которые с нами работают, переходим в другие юрисдикции для того, чтобы эти активы находить и возвращать обратно на родину», — сказал он.

Глава агентства по страхованию вкладов отметил, что АСВ начинает активную работу по возврату активов в Израиле. Мельников выразил надежду, что после ослабления «геополитических рисков» агентство будет двигаться быстрее в этом направлении.

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» создана в январе 2004 года для обеспечения работы системы страхования вкладов. АСВ выплачивает возмещение вкладчикам при наступлении страхового случая, например, при отзыве лицензии у банка, а также ведет реестр банков-участников системы страхования вкладов, контролирует формирование фонда обязательного страхования вкладов и управляет его средствами.

В начале февраля АСВ начало отбирать подрядчика для реализации акций международной платежной системы Visa, принадлежащих трем ликвидируемым банкам: Меж­ду­на­род­ному про­мыш­лен­ному банку, Урал­трансбанку и «Строй­кре­диту». У всех трех была отозвана лицензия с 2010 по 2018 год, и для всех агентство выступает конкурсным управляющим, писал Forbes.

Среди имущества банков обнаружились акции Visa, которые лежат на лицевом счете в американском депозитарии EQ Shareowner Service. Как следует из документов АСВ, банкам суммарно принадлежат 26 377 акций Visa класса «С».