Средства ПВО в ночь на 20 июля сбили 98 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Больше всего дронов — 41 — сбили над Брянской областью. Над территорией Московского региона было перехвачено 19 БПЛА, из них 16 летели на Москву. Утром 20 июля мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще трех беспилотников.

Атаке дронов также подверглись:

Калужская область (было сбито 13 БПЛА),

Тульская область (восемь БПЛА),

Орловская область (пять БПЛА),

Нижегородская область (пять БПЛА),

акватория Черного моря (три БПЛА),

Курская область (два БПЛА),

Белгородская область (один БПЛА),

Рязанская область (один БПЛА).

Все эти дроны были сбиты в период с 23.30 мск 19 июля по 8.10 мск 20 июля.

Атака на Москву

Согласно отчетам в телеграм-канале Собянина, с 18:00 19 июля силы ПВО перехватили по меньшей мере 26 беспилотников, летевших на Москву. Обломки упали в том числе в Зеленограде, серьезных повреждений и пострадавших там нет, сообщил мэр.

«Дроны пролетают низко — почти над крышами. В нескольких многоэтажках повыбивало окна», — описал телеграм-канал Mash атаку на Зеленоград.

Взрывы в небе были слышны в 15-м, 20-м, 7-м и 8-м микрорайонах города, пишет Baza.

В результате попадания обломков БПЛА в многоэтажный дом пострадала одна из квартир дома в Зеленограде. Телеграм-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев пишет, что в момент атаки никого из жильцов там не было, в квартире делали ремонт.

Обломки сбитого дрона выбили стекла в 1507 корпусе, уточняет НСН со ссылкой на префекта Зеленоградского административного округа Москвы Анатолия Смирнова. Кроме того, во дворе 20-го микрорайона загорелся автомобиль.

По данным Zelenograd.ru, обломки беспилотника повредили дома в 15-м и в 22-м микрорайонах, а в 20-м загорелось несколько машин. Mash и Shot пишут, что загорелись по меньшей мере две машины. В одном из загоревшихся автомобилей произошел взрыв. Возгорания потушили, пострадавших нет.

Ограничения на полеты

С вечера 19 июля все аэропорты Москвы — Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский — вводили ограничения на полеты. В 4:00 мск они возобновили работу.

Утром часть московских аэропортов снова приостановила полеты: в 9:30 были введены ограничения во Внуково, в 10:32 — в Шереметьево.

Полеты также приостанавливали аэропорты Ярославля и Нижнего Новгорода. С 9:01 ограничения действуют также в аэропорте Калуги.

«Аэрофлот» сообщил, что из-за ограничений в Шереметьево компания «вынуждено корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов». Аналогичное заявления сделала авиакомпания «Победа».

Всего за последние сутки в связи с ограничениями на запасные аэродромы «ушли» 134 самолета, сообщила Росавиация. Больше всего рейсов — 78 — было перенаправлено из Шереметьево.

Кроме того, на запасных аэродромах сели 45 самолетов, летевших во Внуково, восемь — в Домодедово, и три, направлявшихся в Жуковский. Часть рейсов перенаправили в петербургский аэропорт Пулково.

В Росавиации отметили, что авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме, чтобы в кратчайшие сроки вернуться к штатному расписанию. Ситуация в сообщении названа «управляемой».