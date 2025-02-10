Влиятельные итальянские бизнесмены и миллиардеры, включая модельера Джорджио Армани и экс-владельца футбольного клуба «Интер» Массимо Моратти стали объектами мошенничества с использованием искусственного интеллекта, который имитировал голос министра обороны Италии Гвидо Крозетто. Как минимум один бизнесмен перевел мошенникам €1 млн.

Представителям бизнес-элиты поступали звонки якобы от имени Крозетто и других чиновников с просьбами помочь с выкупом итальянских журналистов, похищенных или заключенных в тюрьму в Иране и Сирии. Последняя фраза всегда была одинаковой: «Республика будет вам благодарна», пишет La Stampa.

Серия мошеннических звонков последовала через несколько недель после того, как в январе Иран освободил итальянскую журналистку Чечилию Сала, задержанную в конце 2024 года за «нарушение законов исламской республики».

«Фальшивый Крозетто заявил: “Я не могу расплатиться деньгами министерства, но вы получите деньги обратно из Банка Италии”. Это был обман», — рассказал The Financial Times (FT) представитель Минобороны Италии.

Голос министра был сгенерирован искусственным интеллектом. По версии следствия, звонки поступали с клонированных телефонных номеров, принадлежащих сотрудникам Минобороны.

В числе тех, кого пытались обмануть мошенники, оказались модельер Джорджио Армани, президент Prada Патрицио Бертелли, бывший владелец миланского «Интера» Массимо Моратти, глава Pirelli Марко Тронкетти Провера, члены семьи производителей огнестрельного оружия Беретта и другие влиятельные итальянцы.

FT отмечает, что многие из них заподозрили неладное, но как минимум один бизнесмен перевел €1 млн на зарубежные банковские счета после того как его ложно заверили, что Банк Италии позже возместит ему эту сумму. По словам источников Ansa в судебных органах, единственным заплатившим стал Моратти.

Глава Минобороны Италии сообщил в соцсети Х, что с некоторыми бизнесменами связался «самозваный сотрудник министерства Джованни Монтальбано». После того, как несколько миллиардеров обратились с вопросами лично к Крозетто, он решил предать историю огласке, чтобы «никто не рисковал попасть в ловушку».

«Мне сообщают, что со мной хотел бы связаться один известный бизнесмен, которого я не знаю. <…> Он звонит мне и говорит, что ему позвонил я, а потом какой-то генерал и что он сделал очень большой перевод на счет, который ему дал “генерал”», — рассказал Крозетто.

Банк Италии заявил, что мошенники неправомерно использовали его название и логотип, обещая бизнесменам возместить расходы на спасение журналистов на Ближнем Востоке. Расследование ведется по делу о мошенничестве при отягчающих обстоятельствах.