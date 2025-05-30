Генпрокурора России Игоря Краснова попросили проверить высказывания югорского депутата Халида Таги-заде на предмет разжигания межнациональной розни и угрозы территориальной целостности России из-за слов о том, что мигранты приезжают в страну «на историческую родину». Соответствующий запрос направил депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сысоев.

«Югра — исконно русская земля. Никакие ваши псевдоисторические спекуляции этого не изменят. <…> Хватит играть в опасные игры. Россия едина — и точка», — написал он.

Халид Таги-заде — зампредседателя комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) по социальному развитию, член фракции КПРФ. Его резонансная реплика прозвучала 29 мая на заседании окружной думы во время дискуссии о статистике рождаемости среди коренных жителей ХМАО и мигрантов.

«Мигранты разные бывают. Что касается, допустим, узбеков. У нас Югра и часть Тюменской области — это исторически Сибирское ханство было. Хан Кучум, как известно, последний правитель был. Это династия Шибанидов — правящая узбекская династия выходцев из Бухарского ханства. Может быть, мигранты сюда ездят на историческую родину», — сказал Таги-заде.

Спикер Думы Борис Хохряков прервал депутата и призвал соблюдать регламент. На следующий день после заседания Хохряков сообщил, что думская комиссия по этике рассмотрит инцидент и даст оценку высказыванию Таги-заде.

«Я уверен, что эта спонтанная и необдуманная реплика не должна нарушить в нашем общем добром и гостеприимном доме, в Югре, мир и взаимопонимание», — написал спикер в своем телеграм-канале.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов расценил заявление Таги-заде как «проявление экстремизма» и «попытку развала страны через откровенную фальсификацию истории».

«Если прямо сейчас заявление этого Таги-Заде Халид Боюкага оглы не получит жесткой правовой реакции и оценки со стороны следственных органов, то завтра об исконной принадлежности Москвы заявят киргизы или таджики, а Крым без сомнений станет исторически турецкими землями, все Приволжье от центральной России до Урала, а может и дальше будет называться каганатом», — заявил Кабанов.

По мнению члена СПЧ, «это уже не игрушки, а конкретные действия по целенаправленному развалу Русского мира и нашей страны».

«Латентный сепаратист»: реакция КПРФ

Таги-заде несколько лет назад исключили из КПРФ за нарушение партийной этики и дисциплины, но он сохранил мандат и членство во фракции Думы ХМАО, сообщил URA.RU зампред центрального комитета партии Юрий Афонин. По его словам, Таги-заде высказал частную точку зрения, не совпадающую с позицией регионального отделения КПРФ.

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев назвал Таги-заде «провокатором», а его высказывания ― «идиотскими». Матвеев также расценил реплику югорского парламентария как «атаку на всю Россию» и «обоснование замещения коренного народа мигрантами».

«А само обоснование “исторических прав” узбеков на нашу землю еще и сильно напоминает методичку, кем-то разработанную, надо бы ФСБ приглядеться к этому “латентному сепаратисту”», — написал Матвеев в своем телеграм-канале.

После исключения из партии Таги-заде пытались исключить также из фракции КПРФ, но федеральный закон не позволяет этого сделать, пояснил Muksun.fm первый секретарь окружного комитета КПРФ и депутат югорской думы Алексей Савинцев.

По его словам, ранее в партии предлагали привлечь его к ответственности за высказывания по поводу войны в Нагорном Карабахе из-за «явного националистического подтекста».

«В то же время он являлся гражданином и депутатом страны, которая соблюдала нейтралитет. Нам показалось такое поведение неприемлемым. Однако никаких санкций не последовало, а более того — его включили в программу “Лидеры Югры”», — рассказал Савинцев.

Он выразил надежду, что после слов об «исторической родине мигрантов» Таги-заде исключат из фракции и лишат мандата.

Что пишут военные блогеры

Выдайте этому депутату-азербайджанцу медаль за содействие в продвижении турецких идей «Великого Турана» [концепция объединения тюркских народов — прим. RTVI] и насаждение пантюркистских идей с использованием должностного положения. Русский север уже давно перестает быть русским, а вот такие депутаты являются проводниками мягкой силы недругов России.

На фоне катастрофической миграционной ситуации в регионе оправдания миграции со стороны депутата ХМАО выглядят как настоящий саботаж. Также не исключено, что подобные заявления сигнализируют о преференциях, получаемых лоббистами миграции в регионе за продвижение пантюркизма.

Военный волонтер Роман Алехин

Продолжение таких заявлений, которые делает депутат, если таких депутатов будет большинство — какие? Даже страшно представить. <…>

Нам нужен закон о коренных народах, нам нужна отмена двойного и второго гражданства, нам нужны разные правила для назначения или избрания на должности представителей коренных народов и тех, у кого есть свои национальные государства. Это базовые нормы для государства, желающего оставаться суверенным.

Военный блогер Юрий Подоляка

Мигранты просто пользуются нашим дебилизмом. Проблема в наших чиновниках и в коррупции… среди наших чиновников. Которые часть из этих сотен миллиардов, благодаря созданным в т. ч. и национальным ОПГ схемам просто перекладывают в свой карман.