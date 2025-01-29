Средства ПВО уничтожили 104 украинских беспилотника над российскими регионами в ночь на 29 января, сообщает Минобороны России. В Нижегородской области обломки дрона упали на территорию предприятия Кстовской промзоны, возник пожар, сообщил губернатор. Глава Смоленской области сообщил о попытке БПЛА атаковать объект ядерной энергетики. Подробности — в материале RTVI.

По данным Минобороны, больше всего беспилотников ― 47 ― было сбито над Курской областью. Над Брянской перехватили 27 дронов, над Смоленской ― 11, над Тверской ― 7, над Белгородской — 4, над Нижегородской и Калужской ― по три, над Ростовской и Ленинградской ― по одному.

В Нижегородской области обломки дрона упали на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны, сообщил губернатор Глеб Никитин. Пожарные тушат возгорание, пострадавших нет, добавил он. Пожар возник на территории предприятия «СИБУР-Кстово», уточнили в пресс-службе завода. Персонал перемещен на безопасное расстояние, отмечается в сообщении. Местные жители сообщали о звуках взрывов, пишет Baza.

В Белгородской области два человека получили ранения в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Один из пострадавших госпитализирован с проникающим ранением грудной клетки. Мужчина перенес операцию и находится в реанимации. Также в больницу обратилась женщина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча, добавил Гладков.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что всего всего над регионом сбили 33 беспилотника, включая три реактивных: 27 ― средствами ПВО Минобороны, еще шесть уничтожены спецподразделением управления Росгвардии. По словам Богомаза, пострадавших нет.

В Смоленской области массированной атаке БПЛА подверглись гражданские объекты, сообщил губернатор Василий Анохин. По предварительной информации, один беспилотник сбит при попытке нападения на объект ядерной энергетики. По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет. Пресс-служба Смоленской АЭС отчиталась о штатной работе электростанции.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил о 29 сбитых беспилотниках над регионом. Часть дронов были перехвачены в Торопецком районе и в районе города Андреаполь. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

В Ростовской области беспилотник упал за пределами населенных пунктов в Мясниковском районе, пострадавших и разрушений нет, рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

В Ленинградской области беспилотник сбит над над Ладожским озером недалеко от берега во Всеволожском районе, сообщил глава региона Александр Дрозденко. Разрушений и пострадавших нет. В аэропорту Пулково вводились временные ограничения на вылет и прием рейсов, в 4:32 они были сняты.

Ограничения также действовали в аэропорту Казани. Три самолета, следовавшие в столицу Казани, приземлились на запасных аэродромах, сообщили в Росавиации.