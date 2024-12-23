Контроль над Гренландией значительно усилит позиции США в Арктике и позволит «быстрее и эффективнее» атаковать Россию новыми видами американских ракет. Такое мнение высказал Инфо24 политолог Юрий Светов, объясняя интерес избранного президента США Дональда Трампа к этой островной автономии в составе Дании.

«Их [власти США] интересует углеводородный контроль, транспортные пути, и конечно же, военная составляющая. Благодаря Гренландии атака России через Северный полюс новыми видами американских ракет станет быстрее и эффективнее», — заявил эксперт.

Он обратил внимание, что в контексте своего интереса к Арктике США «всячески мешают» России запустить завод «Арктик СПГ 2», а также «обеспокоены» развитием Северного морского пути.

«Арктик СПГ 2» — крупнотоннажный завод по сжижению газа на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком АО, основным владельцем проекта является компания «Новатэк». С осени 2023 года США планомерно вводят санкции против ООО «Арктик СПГ 2», а также против иностранных компаний, которые в Вашингтоне считают связанными с российским проектом. Американские власти открыто говорили о планах целенаправленного срыва запуска «Арктик СПГ 2» как проекта, «ориентированного на будущее», с целью вдвое сократить нефтегазовые доходы России до конца десятилетия. Северный морской путь обеспечивает транспортное сообщение России в Арктике, является кратчайшей морской связующей между Европейской частью страны и Дальним Востоком. Его трассы пролегают в пределах исключительной экономической зоны России в Арктике.

Светов выразил уверенность, что у США есть рычаги давления на власти Дании, которые могут вынудить их продать Гренландию. Он напомнил, что в свое время американцы купили у Российской империи Аляску, где впоследствии нашли нефть и золото. Кроме того, у Франции США купили Луизиану «за смешную цену», а после Второй мировой войны «прибрали к рукам» Гавайи, перечислил политолог.

Трамп сообщил 22 декабря, что назначит послом США в Дании предпринимателя и дипломата, сооснователя PayPal Кена Хауэри. При этом избранный президент заявил о необходимости для США получить контроль над Гренландией.

«В интересах национальной безопасности и свободы во всем мире США полагают, что владение и контроль над Гренландией абсолютно необходимы. Кен будет замечательно представлять интересы Соединенных Штатов», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social (цитата по ТАСС).

Трамп уже планировал купить Гренландию в свой первый президентский срок. По данным источников The Washington Post, его администрация собиралась предложить Дании ежегодно платить по $600 млн в обмен на бессрочное владение островом. В Копенгагене отказались обсуждать какую-либо сделку такого рода, из-за чего был отложен запланированный визит трампа в эту страну.