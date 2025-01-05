Украинские вооружённые силы 5 января нанесли удар по тренировочному центру Запорожской атомной электростанции. Об этом говорится в Telegram-канале станции.

“Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса «Г» учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала”, — гласит текст сообщения.

По данным станции, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также не обнаружено.

В руководстве станции подчеркнули, что действия ВСУ нарушают семь ключевых принципов ядерной безопасности, а также пять основных норм, установленных МАГАТЭ на Совета Безопасности ООН для обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

Ранее, 2 января, директор ЗАЭС Юрий Черничук дал интервью ТАСС, в котором рассказал, что после пуска всех энергоблоков станция будет способна обеспечить электроэнергией новые территории России, Крым и Донбасс.

Telegram-каналы SHOT и Mash 5 января сообщили о попытке атаковать Нововоронежскую АЭС двумя беспилотниками. По данным пресс-службы станции, она работает в штатном режиме.