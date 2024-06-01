Россияне могут столкнуться с массовыми отказами в выезде за рубеж из-за ошибок в загранпаспортах. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, передает «Интерфакс».

Как рассказал Мурадян, сначала в документах перепутали пол и были допущены орфографические ошибки, а затем возникли сложности с именами, содержащими букву «ё».

«Мы все видели таких случаев гораздо больше, чем дошло до СМИ, потому что и Семёны попали, и Фёдоры, и, собственно говоря, эта проблема носит сейчас лавинообразный характер», — рассказал он.

Вице-президент АТОР отметил, что с проблемами также могут столкнуться те, кто родился до 1991 года. «В том числе путают Свердловск и Екатеринбург, Самару и Куйбышев, например», — пояснил он.

Сейчас, как отмечает Мурадян, АТОР пытается донести проблему до федеральной пограничной службы. Он подчеркнул, что спорить с пограничником в аэропорту на паспортном контроле бесполезно.

«Ситуация может дойти до абсурда, когда начнут массово изымать паспорта. Страдают, как правило, туристы, а не какие-то злоумышленники, пытающиеся проникнуть через границу», — заключил Мурадян

С 11 декабря 2023 года в России изменились правила выезда россиян за границу. В частности, поправки расширили основания недействительности загранпаспорта. В их числе — истрепанный вид, технические и орфографические ошибки и др.

В частности, в мае 2024 года москвичка Мария Деденова не смогла улететь в Турцию из-за буквы «ё». В разговоре с телеграм-каналом «Осторожно, Москва» девушка уточнила, что в загранпаспорте она фигурировала как Деденева, а в системе миграционного учета — Деденёва. В результате паспорт был признан недействительным и изъят.

«Как мне объяснили, пограничники смотрят именно на русские буквы в заграничном паспорте, и там не хватает точек над буквой “ё”. Передо мной в такую же ситуацию попала семья из пяти человек, троим аннулировали паспорта из-за ошибки в отчестве Семёнович», — рассказала девушка.

По словам Деденовой, загранпаспорт она получила в марте 2023 года в МФЦ «Лианозово». После случившегося туроператор, оформивший девушке путевку, отказывался возвращать деньги за поездку и не отвечал на обращения, добавила она.

С аналогичной проблемой столкнулась Алена Ткачева, которую не выпустили за рубеж из-за того, что в российском паспорте ее имя прописано как «Алёна», а в заграничном — Alena. Пограничная служба утверждала, что правильное написание этого имени на латинице — Alyona. Среди прочего, погранслужба указала, что в российском паспорте фамилия гражданки написана через «е», а не через «ё».

На эту ситуацию обратил внимание вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») и направил обращение руководителю Погранслужбы ФСБ России Владимиру Кулишову с просьбой внести изменения в правовые акты, которые регламентируют правила при пересечении госграницы.

Вице-спикер напомнил, что в правилах русской орфографии и пунктуации, утвержденных в 1956 году, написание букв «е» и «ё» приравнивается. Их замена в документах не искажает данных владельца документов при условии, что данные, на основании которых можно идентифицировать лицо в таких документах, соответствуют, добавил он.