В Ростовской области прокуратура требует расселить 31 аварийный дом, в Приморском крае заметили тигра, а жители двух деревень в Башкирии остались без доступа к больнице и магазину. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ессентуках школы продолжат работать в штатном режиме, несмотря на провокации, сообщил глава администрации города Владимир Крутников. По его словам, ранее неизвестными был создан телеграм-канал с угрозами нападения на школы. Он попросил местных жителей не поддаваться на провокации, сообщает newstracker.ru.

Республика Удмуртия

В Республике Удмуртия в связи с угрозой распространения ОРВИ закрыто 103 класса в 64 школах и 107 групп в 77 детских садах. Также полностью закрыты на карантин два детских дошкольных учреждения. За неделю с 12 по 18 февраля заболели острыми респираторно-вирусными заболеваниями 17 089 жителей Удмуртии, при этом 55% заболевших — дети в возрасте до 14 лет, информирует udm-info.ru.

Ростовская область

Прокуратура Ростова-на-Дону из-за опасности обрушения требует расселить 31 аварийный дом. Данные прокурорской проверки показали, что здания представляют угрозу для безопасности людей, однако, Минстрой не включил их в перечень домов, подлежащих расселению в этом году. Надзорное ведомство подало исковое заявление с требованием об устранении нарушения, пишет rostovgazeta.ru.

Свердловская область

В Екатеринбурге посчитали местных уток. Так, в городе выявлено проживание 3 470 уток в агломерациях Березовский, Большой Исток и Арамиль, пишет tagilcity.ru. Среди них: 1 940 самцов и 1 470 самок.

Приморский край

В Хасанском округе Приморского края был замечен тигр, как сообщает издание vostokmedia.com. Хищник осматривал свою территорию вблизи населенного пункта Филипповка.

Башкирия

Жители двух деревень в Башкирии остались без доступа к больнице и магазину из-за нерасчищенной дороги, сообщает mkset.ru. Жители Новомустафино и Сульзибаш обратились с этой проблемой к Радию Хабирову. От соседних районов, где находятся больница и магазин, они на данный момент отрезаны.

Челябинская область

В челябинском городе Сим потребовали 3 млн рублей с местного жителя, который обвиняется в убийстве 11-летней девочки, пишет kursdela.biz. В региональной прокуратуре отметили, что иск подала мать убитой.

Хакасия

Следователи Красноярска раскрыли убийство, совершенное в 1998 году, сообщает newkhakasiya.online. Супругов и их малолетнюю дочь расстреляли в собственном доме, а затем организовали инсценировку ограбления. По версии следствия, обвиняемый задолжал отцу семейства 20 млн неденоминированных рублей (тогда эта сумма была равна двадцати тысячам рублей).

Пермский край

В Пермском крае работник птицефабрики попытался вынести курятину со своего предприятия, примотав мясо птицы к ногам сообщает properm.ru. Мужчина пытался вынести 7,5 кг филе. Когда никого не было, он спрятал мясо в два пакета под одежду и положил в свой шкафчик в раздевалке. Перед окончанием смены сотрудник прикрепил пакеты с мясом к ногам. Возбуждено уголовное дело.