На авиабазе НАТО в Гайленкирхене на западе Германии усилены меры безопасности из-за возможной угрозы, пишет Reuters.

«Весь неосновной персонал миссии был отправлен домой в качестве меры предосторожности», — говорится в заявлении базы в соцсети X, без указания подробностей.

Представитель базы пояснил, что уровень угрозы повышен до «Чарли» — второго по величине из четырех уровней готовности, который определяется как «происшедший инцидент или полученные разведданные, указывающие на высокую вероятность совершения террористических действий в отношении организаций или персонала НАТО».

Гайленкирхен расположен неподалеку от границы с Нидерландами. На этой базе стоят самолеты альянса, оснащенные системой раннего предупреждения Awacs.

Агентство отмечает, что около недели назад на базе зафиксировали попытка незаконного проникновения. Тогда же власти заподозрили диверсию в отношении системы водоснабжения на базе НАТО в Кёльне, но проверка в итоге не выявила нарушений. Председатель комитета бундестага по обороне Маркус Фабер сообщил о якобы причастности к саботажам России. При этом он уточнил, что это предстоит выяснить расследованию.

В конце июня несколько военных баз США в Европе также были приведены в состояние повышенной готовности из-за возможной угрозы терактов. По данным CNN, на американских базах в Штутгарте (Германия) уровень готовности был повышен до «Чарли», там находится штаб-квартира европейского командования Вооруженных сил США.

По словам одного из собеседников канала, с таким уровнем угроз американские военнослужащие в Европе не сталкивались «по крайней мере десять лет». Он отметил, что командование США получило подтверждение «активной достоверной угрозы».