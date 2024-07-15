Стоимость авиабилетов в России в июне выросла на 9%, сообщил замглавы Минтранса Владимир Потешкин в Совфеде на совещании о мерах по повышению доступности авиаперевозок. В Минэкономразвития считают цены обоснованными, передает корреспондент RTVI.

«В этом году действительно отмечается рост цен. В январе — на 14%, в феврале — на 18%, в марте — на 22%, в апреле — на 11%, в мае и июне — на 9% соответственно», — сказал Потешкин.

По его словам, рост цен обусловлен несколькими причинами, среди которых — рост себестоимости перевозок, увеличение глубины бронирования, повышение спроса на перевозки и подорожание обслуживания самолетов, вызванное санкциями Запада.

«Мы ведем работу с ФАС, чтобы отмечать для себя тенденцию необоснованного роста тарифа на конкурентных линиях, где присутствует ряд перевозчиков, и цены также контролируются, хотя многие заверяют, что мы недостаточно уделяем внимания, хотя это абсолютно не так», — сказал замминистра.

Замглавы Федеральной антимонопольной службы Петр Иванов, в свою очередь, заявил, что надзорное ведомство регулярно мониторит стоимость пассажирских авиаперевозок. По его словам, летом 2024 года по состоянию на 10 июля средневзвешенная стоимость авиабилетов отклонилась от прошлогоднего показателя на 9-16%.

При этом, подчеркнул замруководителя ФАС, в нынешнем году резко выросло количество жалоб на цены авиабилетов.

«В 2024 году число обращений [в связи с ростом стоимости билетов] увеличилось практически в два раза: за полгода поступило 151 обращение против 74 обращений за шесть месяцев 2023 года», — поделился данными Иванов.

В Минэкономразвития считают, что рост цен на авиабилеты «экономически обоснован». Об этом заявил замглавы Минэка Максим Колесников, напомнив о «беспрецедентных мерах поддержки отрасли» во время пандемии коронавируса и на фоне санкций. По его словам, главное — что между авиаперевозчиками существует конкуренция.

«Честно, были обсуждения, что, может, нам уже и не надо столько отечественных авиакомпаний. Вот, слава богу, значит, конкуренция устояла», — отметил Колесников.

По данным «Ленты.ру», в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что билеты на российские курорты этим летом подорожали на 20-40% по сравнению с летом-2023.

Данные консолидатора по продаже авиа- и железнодорожных билетов в России «Мой агент» свидетельствуют о том, что с февраля по июнь 2024 года включительно продажи авиабилетов туда-обратно по наиболее популярным направлениям выросли почти на 13%.

Рейтинг популярности возглавляют рейсы в Сочи и обратно из таких городов как Москва, Екатеринбург, Тюмень, Казань, Санкт-Петербург, Калининград, Сыктывкар, Уфа и Чебоксары, уточнили в РСТ.