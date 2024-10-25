Самолеты израильских военно-воздушных сил нанесли удары по городу Хасбайя на юге Ливана, пишет Reuters. По данным государственного информагентства Ливана, в результате атаки погибли три журналиста.

Ливанский полевой источник РИА Новости подтвердил, что среди погибших оператор телеканала «Аль-Манар» Висам Касем, оператор и инженер телеканала «Аль-Маядин» Мохамад Рида и Гассана Наджара.

По данным собеседника агентства, среди журналистов есть раненые, им оказывается помощь. В атакованном здании также были съемочные группы телеканалов «Аль-Джадид» и «Аль-Джазира», отмечает РИА Новости.

При этом Al Jazeera сообщил, что объявлений об эвакуации в Хасбайе не звучало. Около 4 утра был нанесен «либо удар с воздуха, либо удар беспилотника» по комплексу вилл, где размещались журналисты, освещавшие конфликт Израиля и группировки «Хезболла», передают корреспонденты телеканала.

23 октября «Аль-Маядин» также соообщал о нанесении израильской авиацией удара по офису в Бейруте, где располагалась редакция телеканала.