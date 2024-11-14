Минтранс и Росавиация не могут согласовать с Минфином условия предоставления основных субсидий для авиаперевозчиков на 2025 год, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли. Из-за этого компании не могут планировать рейсы и начать продавать билеты с 1 января.

Речь идет о выделении субсидий:

— на региональные рейсы в обход Москвы (на 2025 год заложено 8 млрд рублей),

— на полеты между центральной частью России, Дальним Востоком и Калининградом (заложено 11,1 млрд рублей),

— на социально значимые маршруты на Дальнем Востоке (заложено 7,2 млрд рублей).

Как отмечает «Коммерсантъ», эти субсидии получают около 20 авиакомпаний для более чем 400 маршрутов. Всего федеральный проект «Обеспечение доступности услуг воздушного транспорта» в 2025 году оценивается в 31 млрд рублей.

Согласно действующим правилам, заявки на получение субсидий должны быть поданы не позднее 1 октября, а их рассмотрение длится не менее 30 дней. Обычно Росавиация начинала принимать заявки к 1 сентября и завершала их прием в течение месяца, средства распределялись к 1 декабря. К этому же сроку авиаперевозчики составляли расписание полетов на следующий год и открывали продажи на субсидируемые рейсы.

Источники «Коммерсанта» рассказывают, что в некоторых регионах билеты на отдельные направления с 2025 года по-прежнему не поступили в продажу. В случае отсутствия субсидий перевозчикам придется продавать билеты по коммерческой стоимости, корректировать расписание или вовсе уходить с маршрутов, объясняют собеседники «Ъ». Некоторые из них опасаются, что авиакомпаниям придется закрыть до половины из субсидируемых рейсов из-за их низкой рентабельности или убыточности.

Минфин и Минтранс не могут договориться

Собеседники «Коммерсанта» в семи авиакомпания заявили, что задержка субсидий связана с намерением Минтранса объединить две главные субсидии в одно новое постановление.

Близкий к Минтрансу источник «Ъ» заявил, что Минтранс и Минфин пока не смогли согласовать документацию, поскольку Минфин изменил подход к субсидированию в целом — теперь в нем якобы содержится «ряд новых бюрократических требований».

Также выделение субсидий может затягиваться из-за сокращения их объемов, предположил другой источник «Ъ». Между тем в Минтрансе сообщили, что дали указание продавать билеты до получения субсидии.

Вопрос объединения программ субсидирования воздушных перевозок «не рассматривается», заявили в Минтрансе. Там добавили, что внесли «сутевые изменения» в программы, прежде всего по поддержке региональных перевозок по запросу отрасли.