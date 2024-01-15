Власти Австралии решили утилизировать списанные вертолеты MRH-90 Taipan вместо передачи их Киеву, который оставлял запрос на эту технику в декабре 2023 года. Как пишет ABC, причиной стали проблемы с безопасностью и эксплуатацией техники.

Изначально вертолеты должны были списать в 2037 году, позднее этот срок сократился. В итоге Taipan перестали эксплуатировать на 14 месяцев раньше запланированной даты. По данным ABC это связано с проблемами, которые возникали при их использовании.

В частности, летом 2023 года во время учений на Taipan в австралийском штате Квинсленд разбились четыре военнослужащих. При этом ранее телеканал сообщал, что следователи исключили какую-либо связь между смертельной аварией и предыдущим инцидентом, произошедшим с другим Taipan, в котором пострадали несколько бойцов на южном побережье штата Новый Южный Уэльс.

Несмотря на то, что безопасная эксплуатация Taipan остается под вопросом, 19 декабря Киев направил Канберре официальный запрос о передаче этих вертолетов. «[Украина и Австралия] по-разному оценивают риски», — сказал в разговоре с ABC Антон Богданович, который помогал организовать митинг украинских сторонников в Сиднее.

Сопредседатель Австралийской федерации украинских организаций Катерина Аргиру отметила, что 45 списанных вертолетов Taipan «очень помогли бы украинцам» на линии фронта, поскольку сейчас «Россия имеет полное превосходство в воздухе над Украиной».

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко подчеркнул, что украинская сторона пока не получила официального ответа от Австралии, поэтому надежда на передачу MRH-90 Taipan по-прежнему есть. При этом ABC утверждает, что процесс разборки вертолетов уже начался.

По словам представителя оборонного ведомства Австралии, министерство «утилизирует оставшиеся планеры и системы экологически чистым и экономически эффективным способом». Taipan заменят 40 вертолетами UH-60M Black Hawk, которые страна приобрела у США.