Дорогомиловский суд Москвы на два месяца арестовал блогера Ахмеда Алиасхабова, более известного как Ахмед Венгалби (Wengallbi) по делу о попытке дать взятку сотруднику ДПС. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алиасхабова Ахмеда Абдурахмановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ», — говорится в сообщении.

По этой статье блогеру грозит штраф до 1,5 млн рублей или до восьми лет лишения свободы.

По версии следствия, Алиасхабов, находясь в салоне служебного автомобиля ДПС, попытался передать взятку сотруднику ДПС за несоставление протокола об административном правонарушении об управлении автомобилем в состоянии опьянения. Инспектор ДПС отказался от получения денежных средств, после чего Алиасхабова задержали сотрудники правоохранительных органов.

Как пишет телеграм-канал Mash, блогера задержали после того, как он чуть не сбил ограждение в тоннеле на Кутузовском шоссе. О ситуации сотрудникам ДПС рассказал случайный водитель.

«С его слов, черная “Лада” задела ограждение — это показалось свидетелю подозрительным, и он проявил бдительность. Когда блогер пролетел мимо патрульной машины, дпсники тут же поехали за ним», — уточняет телеграм-канал.

По его данным, Алиасхабов отказался дышать в трубочку и вел себя странно, объяснив свое поведение приемом антидепрессантов.