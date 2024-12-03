На Ленинградском проспекте на севере Москвы столкнулись автобус и 15 автомобилей, передает РИА Новости. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Столичный Дептранс уточнил, что авария произошла в районе дома 37 на Ленинградском проспекте, на месте работают экстренные службы.

«Обстоятельства произошедшего уточняются. Движение в сторону центра по дублеру затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты», — говорится в сообщении ведомства.

Агентство «Москва» при этом пишет, что в районе Петровского парка автобус столкнулся сразу с 16 легковушками. По данным издания, перекрыты три полосы в центр из шести.