Автобус с детьми попал в ДТП в районе деревни Новгородка в Псковской области, сообщили NEWS.ru в региональном управлении МЧС России. По данным ведомства, водитель автобуса попытался уйти от столкновения с большегрузом, в результате чего машина вылетела в кювет.

В МЧС сообщили, что, по предварительной информации, пострадали 12 человек, среди которых восемь детей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк позже написала в телеграм-канале о 17 пострадавших, 13 из которых 13 дети.

«Несколько человек госпитализированы, остальным оказывается медицинская помощь на месте», — отметила она.

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции, 22 сотрудника МЧС, а также семь единиц спецтехники.

Как пишет «112», одна из машин скорой помощи, которая спешила на помощь пострадавшим в аварии, перевернулась по пути. По данным телеграм-канала, между деревнями Горки и Заходы водитель автомобиля не справился с управлением, вылетел с дороги и опрокинулся. Пострадал водитель и фельдшер.