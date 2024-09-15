В Египте в результате ДТП с участием туристического автобуса пострадали 46 человек, в том числе 21 россиянин, сообщила газета Al-Ahram. По ее данным, автобус перевернулся на трассе Суэц — Каир вечером 14 сентября.

Помимо россиян, пострадали 11 граждан Турции, девять итальянцев, три египтянина и два британца. Всех их доставили в медицинский комплекс Суэца.

Оказание помощи пострадавшим контролирует глава египетского Минздрава Халед Абдель Гаффар. По сообщению Cairo24, водитель автобуса задержан, правоохранители выясняют причины происшествия.

В посольстве России в Египте сообщили, что в автобусе были туристы, которые после экскурсии возвращались в Шарм-эш-Шейх.

Пострадавшие россияне получили травмы различной степени тяжести, некоторые из раненых госпитализированы в больницы Суэца, отметили в посольстве. В Суэц направлен консульский сотрудник, добавило диппредставительство.