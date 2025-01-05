Туристический автобус попал в ДТП в Карелии. Об этом сообщило МВД по Республике Карелия.

Авария случилась 5 января, в 11:15, вблизи поселка Ляскеля на 301 километре автодороги А-121 «Сортавала».

«По предварительным данным, водитель туристического автобуса Yutong, направлявшегося по маршруту Кондопога — Рускеала, не справился с управлением на повороте и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщает карельское МВД.

По информации полицейских, в автобусе находились два водителя и 42 пассажира, в том числе четыре ребенка 2016 и 2017 годов рождения. Все четверо детей пострадали.

МЧС России передает, что в ДТП пострадали семь человек, из них трое госпитализированы. «Пассажиры доставлены в поселок Ляскеля, где на базе средней школы развернут пункт временного размещения», — сказано в сообщении.

Между тем министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков написал на своей странице «Вконтакте», что пострадали 14 человек.

«Десять человек доставлены в Питкярантскую ЦРБ, в том числе двое — в тяжелом состоянии в реанимации. В Сортавальской ЦРБ помощь оказана четверым, двое из них госпитализированы, состояние средней тяжести», — уточняет Охлопков.

Он добавил, что вертолет санавиации не смог вылететь из-за сложных погодных условий. «На помощь коллегам из Петрозаводска в Питкяранту отправилась на реанимобиле врачебная бригада Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи», — сообщил глава регионального Минздрава.