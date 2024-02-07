После начала конфликта на Украине структура импорта в Россию из Китая изменилась. По итогам 2023 года, когда импорт из КНР достиг $110 млрд, большего всего привезли оборудования и механических устройств, средств наземного транспорта и электротехники. При этом четыре позиции в топ-5 импортируемых товаров заняли транспортные средства, вытеснив электротехнику с первых мест. RTVI подсчитал, каких товаров больше всего импортируют из Китая и как меняются объемы закупок.

Главные категории импорта из Китая в Россию — это оборудование и механические устройства, наземный транспорт и электротехника. На них суммарно приходится более 58% импорта, подсчитал RTVI, ознакомившись с данными главного таможенного управления КНР.

Так, в 2023 году объем импорта оборудования и механических устройств составил $25,24 млрд. Это на 50,42% больше, чем в 2022 году — тогда импортировали $16,78 млрд. Предыдущий пик роста приходился на период, когда в Китае еще действовали ограничения из-за пандемии COVID-19. В 2021 году импорт оборудования составил $14,67 млрд, что почти в полтора раза больше, чем в 2020-м и 2019 годах — соответственно $10,18 и $9,3 млрд.

Значительный рост пришелся на импорт средств наземного транспорта из Китая — более 258%. В 2023 году импорт этой категории товаров составил $22,52 млрд по сравнению с $6,28 млрд в 2022 году. Предыдущие два года также прослеживался тренд роста импорта: в 2022 году прирост составил более 47%, а в 2021 году — 101%. При этом в 2020 году было небольшое, но падение: -1,5%.

Среди средств наземного транспорта наибольший прирост пришелся на легковые автомобили. Их в 2023 году импортировали на 593,67% больше, чем в 2022 году. Подробнее о росте импорта китайских легковушек и о том, как это влияет на российский автомобильный рынок, — читайте в материале RTVI.

Импорт электроники за 2023 год отскочил по сравнению с результатами 2022 года. Если в позапрошлом году наблюдалось падение на 5,72%, то в 2023 году рост возобновился и достиг почти 29% — $17,08 млрд в 2023-м против $13,24 млрд в 2022-м. Но темп прироста не такой значительный, как в 2021 году — тогда он составил более 31%.

Несмотря на рост всей категории «электротехника», импорт некоторых товаров упал.

Например, смартфонов и мобильных телефонов из Китая в 2023 году привезли на 7,94% меньше ($2,63 млрд в денежном выражении), чем в 2022 году ($2,86 млрд). Но тогда падение было значительнее — более 28%. Пик роста импорта китайских смартфонов пришелся на 2021 год, когда их импортировали на сумму $3,98 млрд.

Похожая динамика наблюдается и с импортом ноутбуков из Китая. В 2023 году их поставки упали более чем на 9% и составили $1,27 млрд. Прошлый год также выдался не очень удачным — тогда импорт упал на 22,64% ($1,41 млрд). При этом в 2020 и 2021 годах, несмотря на ковидные ограничения, был рост — соответственно 39% и 23,65%.

Несмотря на падение импорта ноутбуков и мобильных телефонов, произошел рост поставок планшетов. В 2023 году импорт планшетов составил $266 млн, что выше результатов 2022 года на 31,23%.

Падение импорта определенных товаров в 2022 году и «отскок» в 2023 году объясняются неопределенностью в первом полугодии 2022 года, сказал в беседе с RTVI профессор факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ, бывший торгпред России в Китае (2001-2013 годы) Сергей Цыплаков.

«В первом полугодии 2022 года, сразу после начала конфликта на Украине, возникла высокая степень неопределенности. Даже если не брать политическую составляющую. Рубль резко подскочил до 130 за доллар. Китайские компании были дезориентированы. Они не понимали, что будет на российском рынке, по каким ценам поставлять продукцию», — сказал Цыплаков в беседе с RTVI.

По его словам, с марта по июнь 2022 года импорт из Китая не рос, иногда даже сокращался. Также китайские компании опасались вторичных санкций, было неясно, как проводить платежи при торговле. Но позже, ближе к 2023 году, ситуация нормализовалась.

По словам эксперта, примечательны также итоги торговли Китая за 2023 год и с другими странами. Например, экспорт Китая в Киргизию, Казахстан, Белоруссию и Узбекистан значительно выросли. «В Узбекистан был рост более 49%, возможно, какая-то часть товаров затем идет в Россию. Поэтому, скорее всего, в реальности поставки китайских товаров в Россию еще больше», — отметил Сергей Цыплаков.

Как поменялся ТОП-5 импорта из Китая

RTVI также сравнил, как менялся импорт из Китая с 2019 года. В 2019 году, еще до конфликта на Украине, до введения санкций западными странами против России и до начала пандемии COVID-19, Китай больше всего в Россию экспортировал одежду из меха ($3,252 млрд), мобильные телефоны и смартфоны ($2,967 млрд), ноутбуки ($1,057 млрд) и обувь «с пластмассовым верхом» ($494 млн).

С началом коронавируса одежда из меха потеряла первое место и упала на третье ($1,333 млрд), а мобильные телефоны и смартфоны с ноутбуками, наоборот, заняли первые места — соответственно $3,977 млрд и $1,817 млрд. Пятой шла категория «прочие игрушки» ($640 млн).

Введенные после 24 февраля 2022 года против России санкции и уход многих западных компаний с рынка страны также повлияли на структуру импорта из Китая. Теперь четыре из пяти первых позиции приходятся на транспорт: легковые автомобили, дорожные тягачи, микроавтобусы и грузовые автомобили.

За 2022-2023 годы произошло существенное количественное наращивание импорта из Китая, роль последнего в структуре торговли России кардинально изменилась по сравнению с 2019 годом, сказал в беседе с RTVI Сергей Цыплаков. «Китай практически стал одним из основных источников необходимых для России технологических товаров. Допустим, от дорожной техники, легковых автомобилей и до грузовых машин», — отметил он.

Но в 2024 году темпы роста импорта из Китая скорее всего снизятся, считает Цыплаков. «Эффект замещения, когда китайские производители заместили товары из Европы, пройдет. А дальше вступят в силу фундаментальные факторы: потребительский спрос в России, низкий курс рубля, пагубно сказывающийся на возможности закупать продукцию за рубежом. Впрочем, пока неясно, каким будет курс рубля, но, скорее всего, импорт из Китая не будет расти так сильно, как в 2023 году», — отметил он. Помимо того, пока неясно, как изменится импорт России из всех зарубежных стран.

«Если вспомнить историю, периоды роста торговли России с Китаем чередовались резким падением. Но сейчас падение вряд ли будет, Китай остается главной страной, которая компенсирует ограничения торговли с Западом», — заключил Цыплаков.