Матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА в Париже между местным «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и лондонским «Арсеналом» закончился массовыми беспорядками. На Елисейских полях автомобиль въехал в толпу, ранив трех человек. По словам очевидцев, фанаты вытащили водителя и подожгли машину, которая позже взорвалась и полностью сгорела. О судьбе водителя автомобиля ничего неизвестно.

Парижская полиция задержала 43 болельщика столичного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Об этом пишет газета Le Parisien.

В материале издания отмечается, что болельщики устроили разгром на Елисейских полях после полуфинального матча, в котором парижский футбольный клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» со счетом 2:1. Фанаты парижского клуба устроили беспорядки после игры, громили витрины магазины, повредив несколько автомобилей, а также забросав камнями и пиротехникой правоохранителей. В ответ полицейские применили дубинки и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу болельщиков. Всего за безопасность спортивного мероприятия отвечали около 2 тыс. сотрудников полиции, отмечает Le Parisien.

По данным газеты, на Елисейских полях черный автомобиль врезался в людей. Водитель попытался уехать, сбив при этом трех человек. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Матч ПСЖ — «Арсенал» проходил на стадионе «Парк де Пренс». В финале Лиги чемпионов ПСЖ сыграет с миланским «Интером».