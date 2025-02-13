Автомобиль въехал в толпу людей в центре Мюнхена. Полиция задержала водителя на месте. Несколько человек пострадали. Об этом сообщила мюнхенская полиция в соцсети X.

«Водителя транспортного средства обезвредили и задержали на месте, в настоящее время он не представляет опасности», — говорится в сообщении полиции в X.

По неподтвержденной информации Bild, пострадали 15 человек. Позже T-online со ссылкой на представителя спасательной службы сообщил о 20 пострадавших.

Бургомистр Мюнхена Дитер Райтер добавил, что среди раненых есть дети. Водитель автомобиля задержан, по предварительным данным, он намеренно врезался в людей.

Как сообщает корреспондент Bayerischer Rundfunk (BR), происшествие произошло в центре Мюнхена. Среди пострадавших участники акции протеста Verdi — профсоюза работников государственного сектора. Участники требуют повышения заработных плат не менее чем на €350 в месяц, для этого они объявили забастовку.