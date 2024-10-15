На юго-западе Москвы взорвался автомобиль, пострадали три человека, включая ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Инцидент произошел на Профсоюзной улице. По данным источника РЕН ТВ, предположительно, сработало самодельное взрывное устройство, заложенное между капотом и лобовым стеклом со стороны водителя.

Shot утверждает, что самодельное взрывное устройство находилось в пакете на капоте припаркованного у дома внедорожника TANK и было прикрыто детской пеленкой. Взрыв произошел, когда водитель попытался убрать пакет, пишет телеграм-канал. У него частичная ампутация кисти и ранение ноги.

Второй пострадавший получил осколочное ранение бедра, у ребенка рассечена голова, сообщил собеседник РЕН ТВ.

По данным телеграм-канала 112, автомобиль TANK принадлежит 44-летнему владельцу компании «Шейкер Групп» Виктору Мишачеву. Канал называет его профессиональную деятельность одной из версий причин происшедшего. Как пишет Shot, взрывное устройство «могли заложить конкуренты» мужчины.

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