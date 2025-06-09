Известный автор детективных триллеров Фредерик Форсайт скончался после непродолжительной болезни в возрасте 86 лет в кругу семьи, сообщило его литературное агентство. Самым известным произведением писателя считается роман «День Шакала», недавно экранизированный в формате сериала с Эдди Редмэйном в главной роли.

Форсайт родился в 1938 году в графстве Кент, на службе в армии летал на истребителях, потом устроился журналистом в Reuters в 1961 году и благодаря знанию французского языка и удачному стечению обстоятельств отправился корреспондентом в Париж. Там, как впоследствии вспоминал сам писатель, царил хаос, поскольку Шарль де Голль предложил предоставить Алжиру независимость и стал мишенью для правых радикалов, поэтому в обществе активно обсуждали угрозу покушения на президента. Этот ажиотаж подарил Форсайту идею его международного бестселлера «День Шакала», посвященного киллеру, которого наняли убить де Голля.

После Парижа будущий писатель проработал некоторое время в Восточной Германии, а потом перешел на BBC, и в 1967 году его отправили в Нигерию освещать войну в Биафре, чтобы оттуда «доложить о всепобеждающем марше нигерийской армии». Но репортажи Форсайта оказались такими, что его обвинили в сочувствии повстанцам и отозвали в Лондон, где он уволился и в 1968 году вернулся в Биафру уже внештатным репортером. Там он освещал историю массового голода нигерийцев и начал работать на МИ-6.

Хотя Форсайт всегда отрицал, что был шпионом, в своей автобиографии 2015 года «Аутсайдер» он признал, что более 20 лет являлся «активом» разведки, и в этом «не было ничего странного, поскольку шла холодная война».

«Огромная часть силы британской разведки исходила от количества добровольцев. Бизнесмен мог отправиться на торговую ярмарку в труднодоступном городе, и к нему подходили довольно мягко, вежливо: “Не будете ли вы так любезны принять конверт под дверью вашего отеля и принести его домой…”, так я и сделал. Я бегал по поручениям», — рассказывал он.

В конце 1969 года Форсайт вернулся в Великобританию, где оказался, по его собственному признанию, «без работы, без перспектив, без квартиры, без машины, без сбережений». Отчаянно желая заработать денег, он решил попробовать написать роман. «Я просто сел и написал о невидимом убийце без имени. Я знал свой материал; я прошел каждый его дюйм. Я писал день и ночь в течение 35 дней», — вспоминал он потом.

По отзывам критиков, в 1971 году «День Шакала» привнес «новый реализм» в жанр триллера. The Guardian описывала его как «леденящую, превосходно исследованную историю». Книга быстро стала мировым бестселлером и всего через два года была экранизирована, а Форсайт решил продолжить писательский труд.

В 1972 году вышло его «Одесское дело», главный герой которого — молодой немецкий репортер — отправляется на поиски нацистского военного преступника Эдуарда Рошмана и сталкивается с организацией, защищающей высокопоставленных членов СС. Рецензии оказались менее благосклонными, чем к дебютному роману Форсайта, но и эта книга стала бестселлером.

Форсайт утверждал, что роман помог найти настоящего Рошмана. «Они превратили его в фильм, который был показан в маленьком кинотеатре-блошином к югу от Буэнос-Айреса, где встал зритель и сказал: “Я знаю этого человека, он живет на моей улице”. Рошман решил сбежать в Парагвай и умер от сердечного приступа на переправе через реку. Они похоронили его в безымянном гравийном карьере. Надеюсь, они бросили копию моей книги поверх», — рассказывал писатель в интервью Telegraph.

После двух успешных романов Форсайт начал разрабатывать свой собственный авторский метод — разработку материала для книги в течение полугода, а затем быстрое написание. Его приверженность деталям едва не сыграла с ним дурную шутку: в 1974 году он изучал незаконную торговлю оружием в Гамбурге для «Псов войны» — истории о группе наемников, которые замышляют переворот в вымышленной африканской республике, — и торговец оружием узнал его по портрету на витрине книжного магазина, после чего дал 80 секунд, чтобы уехать.

Следующие пять лет Форсайт выпускал бестселлеры один за другим, посвящая их ядерному оружию, вторжению Ирака в Кувейт, торговле кокаином и исламскому терроризму. Он стал одним из самых яростных критиков правительства Тони Блэра и таким же ожесточенным сторонником Brexit, а также вел колонку в Daily Express, где дразнил читателей сомнениями по поводу климатического кризиса.

В интервью Форсайт признавался, что ему приходится заставлять себя писать ради денег, поскольку он «немного корыстен». Он несколько раз публично заявлял о завершении карьеры, а потом снова к ней возвращался. За свою жизнь он выпустил более 25 книг, проданных общим тиражом свыше 75 тысяч экземпляров.

В 2018 году на презентации своего романа «Лис» писатель снова заявил, что это будет его последняя книга, потому что «интерес ушел». Но в следующем же интервью он прозрачно намекал: «У меня дома в шкафу три неиспользованные пишущие машинки — достаточно, чтобы дожить до конца».

Издатель Форсайта Билл Скотт-Керр назвал «День Шакала» образцом современного триллера, а работу с автором этого романа — честью для любого редактора и одним из величайших удовольствий в своей профессиональной жизни». «Он оставил после себя несравненное наследие, которое будет продолжать волновать и развлекать еще долгие годы», — добавил он.