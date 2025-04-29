Не запах шашлыка создает романтическую атмосферу, а сама обстановка вокруг приема этого блюда располагает к позитивным эмоциям. Так автор аромата духов президента России Владимира Путина Жанна Гладкова прокомментировала RTVI сообщение о том, что 48% россиянок связали этот запах с романтикой.

«Шашлык просто предполагает расслабленность, природу, общение, радость, вино, шампанское, понимаете? Скорее всего, это и вызывает ощущение — та обстановка, которая вокруг шашлыка “происходит”, я думаю, это и вызывает», — сказала парфюмер.

Она также напомнила, что самыми эротическими запахами считаются ароматы феромонов — мускуса и амбры.

«Этим-то и отличается парфюмерия от всех других ароматических собратьев — там обязательно присутствуют вещества, которые являются аналогами половых аттрактантов, феромонов», — пояснила Гладкова.

Она также отметила, что эти субстанции являются обязательным компонентов парфюмерных аккордов.

«Согреваясь на теплой человеческой коже, [они] как бы усиливают то, что выделяет сам человек, и ощущается это вомероназальными пазухами», — пояснила парфюмер.

Гладкова добавила, что этот механизм восприятия создает «романтический эффект».

«Поэтому даже не ощущая ярко, но согревая на коже, у вас начинает сердце биться где-то в горле, понимаете? Это как раз самое романтическое. Ну, любовь — это же самое романтическое. И то, что вызывает любовь, тоже является романтическим. А, кстати, на шашлыках очень часто зарождается любовь. Так что все нормально», — заключила она.

Как сообщила 29 апреля «Газета.ru» со ссылкой на сервис «Мамба», 48% опрошенных женщин заявили, что аромат шашлыка, по их мнению, создает романтическую атмосферу. Каждая вторая россиянка сообщила, что если молодой человек сам организует свидание — продумает маршрут, подберет закуски и напитки — то это произведет на нее сильное впечатление.

19% россиянок признались, что их очарует мужчина с изысканным музыкальным вкусом и умением готовить маринады. 25% женщин находят привлекательным мужчину, который готовит у мангала.

5% девушек считают, что наличие собственной дачи делает мужчину более привлекательным, а 3% не могут устоять перед мужчиной с гитарой у костра.

30% мужчин сказали, что шашлык поднимает им настроение. 26% признались, что он действует на них возбуждающе. Еще 5% респондентов отметили, что аромат мяса никак не влияет на их эмоции.

По мнению 51% мужчин, идеальная спутница на майских праздниках не боится испачкаться и способна сама позаботиться о себе. 21% опрошенных мечтают о девушке, которая поднимет тост за мясо, наслаждаясь бокалом коньяка. 16% ценят умение помолчать у костра.