Пейджеры членов группировки «Хезболла» в Ливане, которые массово сдетонировали 17 сентября, скорее всего, были заранее чем-то начинены, считает основатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук. В комментарии RTVI он высказал мнение, что это была диверсия Израиля с целью спровоцировать «Хезболлу» на месть.

«Уже бытовала версия в одном из западных расследований, что израильтяне перехватили партию, начинили ее взрывчаткой и после этого эту партию отправили. Если бы на воздух взлетели все пейджеры, которые есть только в самой “Хезболле”, то, естественно, в составе группировки было бы гораздо больше потерь», — порассуждал Звинчук.

По его словам, сам факт того, что пейджеры взорвались и нанесли поражающий эффект, свидетельствует о том, что «что-то внутри него было», потому что просто перегреть батарею, чтобы он загорелся, — это «немножечко другая история».

Звинчук полагает, что такая атака была нужна Израилю, который, по его словам, провоцирует соседей на нападения, после чего «сам себе развязывает руки».

Сами израильтяне могут объяснить взрывы пейджеров попыткой нарушить связь среди подразделений Ливана или местью за обстрелы севера Израиля, но вряд ли это станет подготовкой к масштабной операции на юге Ливана, считает военный эксперт.

«Нет, покуда ливанцы сами не дадут для этого повод, этого не произойдет. А поводом может послужить как раз-таки месть за какую-нибудь успешную диверсию», — заключил автор «Рыбаря».

Пейджеры начали взрываться в Ливане днем 17 сентября, это продолжалось по всей стране примерно в течение часа, писало агентство Reuters. В результате погибли девять человек, в том числе несколько бойцов «Хезболлы» и восьмилетняя девочка, не менее 2 750 человек получили ранения, сообщил министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд.

МИД Ливана и сама «Хезболла» обвинили в произошедшем Израиль. Эксперты в разговоре с RTVI назвали среди возможных версий умышленный перегрев аккумулятора пейджеров или то, что их заранее начинили взрывчаткой и распространили среди членов «Хезболлы».